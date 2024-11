Die erste achtspurige Autobahn der Schweiz – die Abstimmung kurz erklärt

Über 48'000 Stunden haben Schweizerinnen und Schweizer 2023 im Stau verbracht. Um dem entgegenzuwirken, hat das Parlament den Ausbau der Nationalstrassen in sechs Schritten beschlossen.

Es gibt vermutlich keine Person, die es liebt, täglich im Stau zu stecken. Wer jedoch mit dem Auto zur Arbeit in eine Schweizer Stadt fährt, kommt nicht drumherum.

Am 24. November entscheidet die Schweiz über den Ausbau von sechs Autobahnabschnitten. Im Video erklären wir dir die wichtigsten Daten und Fakten zur Abstimmung.

Die Grenzen zwischen Beruf und Freizeit verschwimmen. Was müssen Arbeitnehmende akzeptieren? In Genf lernen Staatsangestellte, wie man abschaltet. In anderen Kantonen und im Bundesparlament wird über neue Regeln gestritten.

Im Feierabend den Anruf des Vorgesetzten annehmen. In den Ferien schnell die Mails checken. Oder die Mittagspause in einem Zoom-Call verbringen. Mit der Allgegenwärtigkeit von Smartphones und Homeoffice verschwinden die Grenzen zwischen Arbeits- und Freizeit zusehends – nicht ohne Risiken für die Gesundheit. Ständige Erreichbarkeit kann zur psychischen Belastung werden.