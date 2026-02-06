Video: watson/hanna hubacher, michael shepherd

Die SRG-Initiative erklärt in 107 Sekunden

Gefahr für die Demokratie oder Entlastung für die Haushalte und Unternehmen? Am 8. März stimmt die Schweiz über die umstrittene SRG-Initiative ab. Wir erklären dir im Video, worum es dabei geht.

Mehr «Schweiz»

Alle Jahre wieder kommt die Rechnung der Serafe – mit der die Bevölkerung das öffentlich-rechtliche Schweizer Radio und Fernsehen zum grössten Teil finanziert.

Das Stimmvolk lehnte 2018 die No-Billag-Initiative deutlich ab. Sie wollte die SRG-Abgabe ganz abschaffen. Am 8. März geht es erneut um die Abgabe, wenn die Schweiz über die Volksinitiative «200 Franken sind genug! (SRG-Initiative)», auch bekannt als Halbierungsinitiative, abstimmt.



Im Video erfährst du, wer hinter der Initiative steckt und was sich ändern würde.