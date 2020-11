So will der Bundesrat die 2. Säule reformieren

Forfaitsieg gegen die Ukraine! Schweiz schafft Klassenerhalt in der Nations League

Die Schweiz gewinnt das am Dienstag letzter Woche abgesagte Nations-League-Spiel gegen die Ukraine 3:0. Die UEFA sprach der SFV-Auswahl den Forfaitsieg zu, weil in ihren Augen die Ukrainer wegen mehrerer Corona-Fälle verantwortlich waren, dass das Spiel in Luzern nicht hatte stattfinden können.

Dank dem Sieg am «Grünen Tisch» verhindert die Schweiz in der Nations League den Abstieg in die Liga B. Die Schweiz und die Ukraine sind in der Rangliste punktgleich, die Direktbegegnungen (1:2, 3:0) …