Initiativkomitee für 13. AHV-Rente startet Abstimmungskampagne

Die Initiative «Für ein besseres Leben im Alter (Initiative für eine 13. AHV-Rente)» will, dass AHV-Bezügerinnen und -Bezüger Anspruch haben auf einen «Dreizehnten». Das soll ein jährlicher Zuschlag in der Höhe eines Zwölftels ihrer Jahresrente sein.

Am 3. März stimmt die Schweiz über eine 13. AHV-Rente ab. Das Komitee hinter der Volksinitiative für die 13. AHV-Rente hat am Dienstag seine Abstimmungskampagne lanciert. Es begründet seine Forderung mit steigenden Lebenshaltungskosten, etwa für Miete und Krankenkasse.

Bald haben die meisten Menschen in der Schweiz kein eigenes Auto mehr – das sind die Folgen

Eine repräsentative neue Umfrage zeigt: Eine Mehrheit der Menschen in der Schweiz will künftig auf das eigene Auto verzichten. Das hätte weitreichende Folgen – aber noch zeigt sich die Entwicklung in der Realität fast nirgends. Das liegt auch am öffentlichen Verkehr.

Die Schweiz ist ein Autoland. Im Jahr 2021 kamen 543 Personenwagen auf 1000 Einwohnerinnen und Einwohner – ein Höchststand und neun Prozent mehr als noch zwanzig Jahre zuvor. Trotz stetigem Ausbau des öffentlichen Verkehrs kannte der sogenannte Motorisierungsgrad in den letzten Jahren nur eine Richtung: nach oben.