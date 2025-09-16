wechselnd bewölkt16°
DE | FR
burger
Schweiz
Altersvorsorge

Bezug von Kapital bei Pensionierung im Trend

Bezug von Kapital bei Pensionierung im Trend

16.09.2025, 10:4216.09.2025, 10:42

Lieber Geld statt Rente: Der Kapitalbezug von Vorsorgegeldern nach der Pensionierung wird immer beliebter. Gemäss den letzten Zahlen des Bundesamtes für Statistik (BFS) hat sich das Volumen der Kapitalbezüge in der Schweiz zwischen 2013 und 2023 mehr als verdoppelt.

IMAGE DISTRIBUTED FOR BONUS.CH S.A. FOR EDITORIAL USE ONLY - Kreditkarten und Bargeld // Weiterer Text ueber ots und http://presseportal.ch/de/pm/100008668/100903566 (obs/bonus.ch S.A. via KEYSTONE)
2023 haben 60 Prozent der Pensionierten eine Kapitalleistung erhalten. (Symbolbild)Bild: keystone

Konkret kletterten die Kapitalbezüge in diesem Zeitraum von rund 6 Milliarden Franken auf 13 Milliarden. Der Neurentenstatistik des BFS ist zudem zu entnehmen, dass im Jahr 2023 rund 60 Prozent der Versicherten zum Zeitpunkt der Pensionierung eine Kapitalleistung erhielten. (sda/awp)

Diese Artikel könnten dich auch interessieren:
DANKE FÜR DIE ♥
Würdest du gerne watson und unseren Journalismus unterstützen? Mehr erfahren
(Du wirst umgeleitet, um die Zahlung abzuschliessen.)
5 CHF
15 CHF
25 CHF
Anderer
Oder unterstütze uns per Banküberweisung.
Themen
Alle Super-League-Teams der Woche in der Saison 2025/26
1 / 7
Alle Super-League-Teams der Woche in der Saison 2025/26
quelle: sofascore.com
Auf Facebook teilenAuf X teilen
Österreich gewinnt die erste Tram-WM in Wien
Video: watson
Das könnte dich auch noch interessieren:
Du hast uns was zu sagen?
Hast du einen relevanten Input oder hast du einen Fehler entdeckt? Du kannst uns dein Anliegen gerne via Formular übermitteln.
0 Kommentare
Zum Login
user avatar
Dein Kommentar
YouTube Link
0 / 600
Hier gehts zu den Kommentarregeln.
Meistgelesen
1
Jetzt erreichen auch Wanderer diese SAC-Hütte – das sind die Folgen
2
Flattert es in der Küche? Das hilft gegen Lebensmittelmotten
3
Nach dem Lehrabschluss ausgesteuert – 3 junge Frauen erzählen, warum sie keinen Job finden
4
Das war mal unsere Zukunft
5
Onlyfans-Star Bonnie Blue versetzt ganze Stadt in Aufruhr: Uni warnt Studenten
Meistkommentiert
1
Frau wird in Zürcher Tram brutal attackiert: «Er sagte, er wolle mich töten»
2
Hausmeister genervt: «Laubbläser-Verbot kommt von Leuten, die keine Ahnung haben»
3
Toma wechselt in die zweite polnische Liga +++ Ramona Bachmann verlässt Houston
4
USA: Diesmal werden die guten Engel verlieren
5
Die Mär vom ach so tollen Atomstrom aus Frankreich
Meistgeteilt
1
Tusk: Drohne über Präsidentenpalast «neutralisiert» ++ Neue Unterstützung für Nato-Einsatz
2
Sieger im Ausstich: Das ist der neue Zürcher Schützenkönig
3
Trump verklagt «New York Times» auf 15 Mia. Dollar +++ «Taskforce» nach Memphis entsendet
4
«Crazy Money in the Mountains» oder cleveres HCD-Management?
5
Russland-Expertin Anne Applebaum: «Die Schweiz sollte der Nato beitreten»
Das Tessin bereitet sich auf das West-Nil-Virus vor
In Norditalien ist es längst in den Mücken etabliert, nun rüstet sich das Tessin für den «Eintritt» des West-Nil-Virus. Der Blutspendedienst der italienischen Schweiz hat eine Studie lanciert, um Blutspenden auf die Verbreitung solcher Viren zu untersuchen.
Zur Story