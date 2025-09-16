Bezug von Kapital bei Pensionierung im Trend

Lieber Geld statt Rente: Der Kapitalbezug von Vorsorgegeldern nach der Pensionierung wird immer beliebter. Gemäss den letzten Zahlen des Bundesamtes für Statistik (BFS) hat sich das Volumen der Kapitalbezüge in der Schweiz zwischen 2013 und 2023 mehr als verdoppelt.

2023 haben 60 Prozent der Pensionierten eine Kapitalleistung erhalten. (Symbolbild) Bild: keystone

Konkret kletterten die Kapitalbezüge in diesem Zeitraum von rund 6 Milliarden Franken auf 13 Milliarden. Der Neurentenstatistik des BFS ist zudem zu entnehmen, dass im Jahr 2023 rund 60 Prozent der Versicherten zum Zeitpunkt der Pensionierung eine Kapitalleistung erhielten. (sda/awp)