Schneeregen
DE | FR
burger
Schweiz
Appenzell

Regionen Herisau und St.Gallen von leichtem Erdbeben erschüttert

Regionen Herisau und St.Gallen von leichtem Erdbeben erschüttert

Kurz nach Mitternacht ging es los ...
06.12.2025, 06:3706.12.2025, 06:37

Der Kantonshauptort Herisau AR ist in der Nacht auf Samstag von einem leichten Erdbeben erschüttert worden. Der Schweizerische Erdbebendienst (SED) an der ETH Zürich registrierte das Beben am 6. Dezember 2025 um 00.54 Uhr mit einer Magnitude von 2,9.

Zunächst war im automatischen Alarm eine Magnitude von 3.0 gemessen worden. Gemäss SED dürfte das Beben in den Regionen Herisau und St.Gallen leicht bis deutlich verspürt worden sein. Schäden seien bei einer Erschütterung dieser Stärke in der Regel nicht zu erwarten.

Der SED registriert in der Schweiz und im nahen benachbarten Ausland durchschnittlich drei bis vier Erdbeben pro Tag beziehungsweise 1000 bis 1500 Beben pro Jahr. Von der Bevölkerung tatsächlich verspürt werden pro Jahr etwa 10 bis 20 Erdstösse mit Magnituden ab etwa 2,5.

(sda)

DANKE FÜR DIE ♥
Würdest du gerne watson und unseren Journalismus unterstützen? Mehr erfahren
(Du wirst umgeleitet, um die Zahlung abzuschliessen.)
5 CHF
15 CHF
25 CHF
Anderer
Oder unterstütze uns per Banküberweisung.
Themen
Das könnte dich auch noch interessieren:
Du hast uns was zu sagen?
Hast du einen relevanten Input oder hast du einen Fehler entdeckt? Du kannst uns dein Anliegen gerne via Formular übermitteln.
0 Kommentare
Zum Login
user avatar
Dein Kommentar
YouTube Link
0 / 600
Hier gehts zu den Kommentarregeln.
Kauf-Verbot: Finanzangestellte des Bundes dürfen keine Goldvreneli mehr kaufen
Finanzangestellte des Bundes dürfen ab sofort bestimmte Sondermünzen nicht mehr erwerben. Hintergrund ist die missglückte Vergabe der Goldvreneli Mitte des Jahres: Der Andrang war so gross, dass der Onlineshop bereits vor dem offiziellen Verkaufsstart zusammenbrach.
Zur Story