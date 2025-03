In Appenzell kursieren Fotos von zwei Wölfen

In Appenzell sind am Samstag Fotos von zwei mutmasslichen Wölfen gemacht worden. Die Tierhalterinnen und Tierhalter werden angehalten, ihre Tiere mit Herdenschutzmassnahmen zu schützen, schrieb der Kanton Appenzell Innerrhoden am Montag in einer Mitteilung.

Yoga – von Indien in die Schweiz

Yoga ist heute als Fitness- und Entspannungstechnik populär, hat aber eine jahrtausendealte Geschichte, die tief in der indischen Philosophie verwurzelt ist. Doch wie fand Yoga den Weg in die Schweiz?

Bier-Yoga in der Bahnhofshalle Zürich oder Yoga-Retreat in Scuol – in der Schweiz liegt Yoga im Trend. Es wird im Fitnessstudio, unter freiem Himmel oder in Wellnesszentren praktiziert. Doch hinter dem populären Bild von Yoga verbirgt sich eine jahrtausendealte Kulturgeschichte, die tief in den philosophischen Traditionen Indiens verwurzelt ist.