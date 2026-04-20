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Der Armeechef sagt, weshalb er die SIG Sauer P320 kaufen will

Video: watson/nina bürge

Wir haben den Armeechef gefragt, weshalb er die schlechteste Pistole will – seine Antwort

20.04.2026, 17:0220.04.2026, 17:02

Die neue Schweizer Armeepistole, die SIG Sauer P320, hat beim Truppenversuch auf einer Skala von 1 bis 10 die Tiefstnote 1 erhalten. Dies enthüllte eine watson-Recherche.

Die P320 schnitt damit deutlich schlechter ab als die Konkurrenz. Trotzdem entschied sich Rüstungschef Urs Loher für die SIG Sauer. Er tat dies in Absprache mit dem alten Armeechef Thomas Süssli und dem neuen Armeechef Benedikt Roos.

Wieso haben sich die Verantwortlichen für die Pistole entschieden, welche am schlechtesten abschnitt? Der neue Armeechef hat uns diese Fragen am Sechseläuten beantwortet.

Armeechef Benedikt Roos am Sechseläuten zur Schweizer Armee.Video: watson/nina bürge

(cma)

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phipuh
20.04.2026 17:15registriert Januar 2024
Sie wird schon noch besser abschliessen. Die Tests sind einfach noch nicht auf die Pistole optimiert.
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Peter Vogel
20.04.2026 17:15registriert Juni 2020
Der Chef der Armee hat die Dokumente zur Beschaffung neuer Waffen noch gar nie angeschaut? Zwei, drei Kleinigkeiten?
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milchbubi
20.04.2026 17:39registriert April 2022
Eigentlich wollte ich einen Kommentar schreiben, wie viel gesagt werden kann ohne etwas zu sagen, aber mir fehlen die Worte.
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