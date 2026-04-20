Video: watson/nina bürge

Wir haben den Armeechef gefragt, weshalb er die schlechteste Pistole will – seine Antwort

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Die neue Schweizer Armeepistole, die SIG Sauer P320, hat beim Truppenversuch auf einer Skala von 1 bis 10 die Tiefstnote 1 erhalten. Dies enthüllte eine watson-Recherche.

Die P320 schnitt damit deutlich schlechter ab als die Konkurrenz. Trotzdem entschied sich Rüstungschef Urs Loher für die SIG Sauer. Er tat dies in Absprache mit dem alten Armeechef Thomas Süssli und dem neuen Armeechef Benedikt Roos.

Wieso haben sich die Verantwortlichen für die Pistole entschieden, welche am schlechtesten abschnitt? Der neue Armeechef hat uns diese Fragen am Sechseläuten beantwortet.

Armeechef Benedikt Roos am Sechseläuten zur Schweizer Armee. Video: watson/nina bürge

(cma)

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