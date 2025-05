Noch ist aber nichts entschieden. Seit dem Beginn des Ukrainekriegs wurden die Verkäufe der Bunkeranlagen an Private gestoppt, nun werden sie als Munitionslager oder Truppenunterkunft genutzt. Sollte sich die Sicherheitslage verschlechtern, rückt eine Reaktivierung in den Fokus. (vro)

Eine Reaktivierung dürfte also im Parlament noch für Diskussionen sorgen. Offensichtlich macht sich die Armee im Hinblick auf den Ukraine-Krieg umfassende Gedanken über die Verteidigungsstrategie. Erst am Montag wurde bekannt, dass sie sich auch die Anschaffung von Marschflugkörpern überlegt.

Die Reaktivierung ist aus seiner Sicht kein grosser Aufwand: «Ein sehr grosser Teil ist in einem sehr guten Zustand und könnte in kurzer Zeit mit Bewilligung des Parlaments wieder instand gestellt werden.» Bisher ist das allerdings nur eine Idee.

Doch nun findet ein Umdenken statt. Wie SRF berichtet, überlegt sich Armeechef Thomas Süssli, die Festungsminenwerfer teilweise wieder in Betrieb zu nehmen. Gerade dort, wo sie die einzigen militärischen Einrichtungen in einem Geländeabschnitt sind.

So ist etwa die Sperrstelle Trin in Graubünden heute nicht mehr geheim. Im Gegenteil, seit kurzem handelt es sich um ein Museum, die Bunker können vom 31. Mai bis im Oktober frei besichtigt werden. Dazu zählt auch ein Festungsminenwerfer aus dem Jahr 1988.

An weiten Teilen der Grenze und durchs Landesinnere ziehen sich in der Schweiz eine Reihe von geheimen Armeebunkern. Sie wurden im vergangenen Jahrhundert und bis 2003 gebaut. Doch weil sie nicht gebraucht wurden, beschloss das Parlament 2018, sie wieder abzubrechen. Dieser Rückbau hat bereits begonnen, einige Anlagen mit Festungsminenwerfern wurden bereits schiessuntauglich gemacht und verkauft.

Der Bunker in Trin wurde verkauft und in ein Museum umgewandelt.

