Armee verschickt mitten in der Nacht Nachrichten – und entschuldigt sich jetzt dafür

Die Nachricht wurde an insgesamt etwa 27'000 Angehörige der Armee verschickt. «Darunter befanden sich auch Personen, welche die Benachrichtigung irrtümlich erhalten haben – die Anzahl ist derzeit nicht bekannt», so Armeesprecher Volken.

Der Fehler habe in der Zwischenzeit identifiziert werden können und werde umgehend behoben. «Die Armee entschuldigt sich bei den betroffenen Personen für die Unannehmlichkeiten.»

Bei den Armeeangehörigen, welche die Benachrichtigung irrtümlich erhalten haben, handle es sich um Personen, die noch nicht «auf dem Dienstmanager» registriert sind. «Diese können die Benachrichtigung ignorieren, es besteht kein Handlungsbedarf», so Volken.

«Aufgrund eines technischen Problems im Rahmen des Releases des digitalen Marschbefehls wurden am Donnerstagmorgen irrtümlich SMS- und E-Mail-Benachrichtigungen von der Plattform ‹Portal-armee.ch› an Angehörige der Armee verschickt.»

Ist die SMS nun ernst zu nehmen – und wie viele Männer in der Schweiz sind davon möglicherweise betroffen? watson fragte bei der Armee nach. Armeesprecher Mathias Volken bestätigt:

Der watson-User klickte also doch noch auf den Link, woraufhin er auf ein Portal der Armee gelangte, «wo man sich mit seiner AHV-Nummer anmelden sollte, um die Nachricht anzuschauen.» Doch damit nicht genug: Da besagter watson-User dort noch nicht registriert war – «dieses Portal muss erst nach meiner Zeit entstanden sein» – erschien eine Nachricht, er würde zusätzlich einen Brief erhalten – «um meine Anmeldung abzuschliessen».

Doch später am Tag folgte zusätzlich zur Textnachricht eine E-Mail. Er habe sich daraufhin die SMS doch noch genauer angeschaut und realisiert, dass es sich tatsächlich um die Schweizer Armee handelte: «Die Nachricht stammte von der gleichen Nummer, von der ich früher auch meine richtigen Marschbefehle erhalten hatte. Da war immer noch der alte Chatverlauf.»

Die Nachricht habe dubios gewirkt, erzählt der watson-User: «Ich bin seit mehreren Jahren abgerüstet. Also ging ich von irgendeiner neuen Abzockermasche oder Spam aus und ignorierte es, ohne die SMS zu öffnen.»

In der Nacht auf Donnerstag erhielten zahlreiche (ehemalige) Armeeangehörige ein ungewöhnliches SMS. Für den Fauxpas, der zu teils grosser Verwirrung führte, entschuldigt sich die Armee jetzt.

