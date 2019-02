Schweiz

Ein Highlight für Spotter: Die Kampfflugzeug-Kandidaten am Schweizer Himmel



Bild: EPA

Im Frühjahr und Frühsommer werden die fünf Kampfflugzeug-Kandidaten in der Schweiz am Boden und in der Luft erprobt. Eine Gelegenheit für Journalisten und ein Highlight für Spotter: Sie können die Jets aus der Nähe in Augenschein nehmen.

Bild: EPA/APA

Das Bundesamt für Rüstung (Armasuisse) organisiert für jedes der fünf Kampfflugzeuge einen Medien- und einen Spotteranlass auf dem Militärflugplatz Payerne VD. Diese finden zwischen Mitte April und Ende Juni statt. Journalisten und Flugzeugfans müssen sich für jeden Anlass einzeln anmelden, wie es in einer Mitteilung von Armasuisse vom Donnerstag heisst.

Bild: EPA/US Navy photo

Erprobt werden der Eurofighter (Airbus, Deutschland), F/A-18 Super Hornet (Boeing, USA), Rafale (Dassault, Frankreich), F-35A (Lockheed-Martin, USA) und Gripen E (Saab, Schweden). Laut Armasuisse werden für jeden Kandidaten während vier Flugtagen insgesamt acht Missionen mit einem oder zwei Kampfflugzeugen durchgeführt.

Bild: AP/AP

Dabei würden die Fähigkeiten der Flugzeuge und die Angaben aus den eingereichten Offerten überprüft, heisst es in der Mitteilung. Ein Flug findet in der Nacht statt. Die Nachtflüge enden jeweils vor Mitternacht. Mit Ausnahme des F-35 sitzen nach Angaben von Armasuisse bei jedem Flugzeug Schweizer Luftwaffenpiloten im Cockpit.

Bild: KEYSTONE

Die Beschaffung neuer Kampfflugzeuge gehört zum Programm Air2030. Der Bundesrat hatte das Verteidigungsdepartement VBS im November 2017 ermächtigt, die Beschaffung neuer Kampfflugzeuge und Mittel zur bodengestützten Luftverteidigung im Umfang von maximal acht Milliarden Franken zu planen. (whr/sda)

