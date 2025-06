Die Munitions-Milliarde für die Armee steht auf der Kippe

Dass das VBS-Treffen mit Rüstungschef Loher ausgerechnet im Bernerhof stattfand, wo Finanzministerin Karin Keller-Sutter logiert, entbehrt nicht der Ironie. Keller-Sutter lobbyierte nämlich am Dienstagnachmittag in der Fraktionssitzung der FDP vehement gegen die Munitions-Milliarde.

Lohers Worte konnten als Wink verstanden werden. Am Donnerstag diskutiert der Nationalrat die Armeebotschaft 2025. Der Bundesrat beantragt dabei Verpflichtungskredite im Umfang von 1,5 Milliarden Franken. Hauptpunkt des Programms ist ein neues radgestütztes Artilleriesystem für 850 Millionen. Die Sicherheitspolitische Kommission (SiK) will das Rüstungsprogramm aber um einen Verpflichtungskredit über 1 Milliarde Franken für Munition im Bereich der Luftverteidigung ergänzen.

Das Lobbying in letzter Sekunde war beträchtlich. Das Verteidigungsdepartement VBS hatte für Dienstagmorgen um 7 Uhr in den Bernerhof eingeladen. Gegen 60 Parlamentsmitglieder folgten dem Ruf. Rüstungschef Urs Loher hielt einen Vortrag – und sprach sich dabei indirekt auch für mehr Munition für die Armee aus. Die Wartefristen bei der Munition für die Luftverteidigung seien heute sehr lang. Ebenfalls anwesend war Verteidigungsminister Martin Pfister.

Die Sicherheitspolitische Kommission (SiK) will in der Rüstungsbotschaft eine zusätzliche Milliarde Franken für Munition verankern. Die Finanzkommission lehnt das ab. Vieles deutet darauf hin, dass der Nationalrat Nein sagt.

