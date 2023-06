Grosse watson-Umfrage zeigt: So steht die Bevölkerung zu Tempo 30

Zur Methodik

Die Umfrage wurde in Zusammenarbeit mit DemoSCOPE vom 1. bis am 7. Juni in deutscher Sprache durchgeführt. Nach erfolgter Datenbereinigung lagen 8636 auswertbare Interviews vor. Mittels sogenannter Propensity-Score-Gewichtung wurden diese an eine unverzerrte Grundgesamtheit angepasst. Unter der Annahme einer Zufallsstichprobe beträgt der maximale Fehlerbereich für Prozentangaben 1,4 Prozent. Die Umfrage wurde online auf watson.ch durchgeführt.