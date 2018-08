Schweiz

Basel

Festnahme nach Banküberfall in Riehen BS



Festnahme nach Banküberfall in Riehen BS

Nach einem Überfall auf eine Bank in Riehen BS am Mittwochnachmittag hat die Polizei einen Tatverdächtigen festgenommen. Das betroffene Einkaufszentrum in Riehen wurde von Polizisten umstellt.

Der Überfall auf die Filiale der Basler Kantonalbank im Rauracherzentrum in Riehen hatte sich kurz vor 16 Uhr ereignet, wie ein Sprecher der Staatsanwaltschaft Basel-Stadt auf Anfrage der Nachrichtenagentur Keystone-SDA sagte. Verletzte habe es keine gegeben.

Weitere Abklärungen zum Überfall laufen. Es sei noch unklar, ob der Täter alleine gehandelt habe. Weitere Angaben zur Tat machte der Sprecher nicht. (sda)

