Kanton Basel-Stadt erzielt Überschuss von 434 Millionen Franken

Der Kanton Basel-Stadt schliesst die Rechnung 2023 mit einem Überschuss von 434 Millionen Franken ab. Das sind 421 Millionen mehr als budgetiert, was vor allem Folge von aussergewöhnlich hohen Einnahmen aus den Unternehmenssteuern war, wie die Regierung am Donnerstag mitteilte.

Solothurner Polizei nimmt zwei Mädchen wegen Einbruchs fest

Dank einem Hinweis aus der Bevölkerung sind am Dienstagnachmittag in Wangen bei Olten SO zwei junge Einbrecherinnen festgenommen worden. Die beiden Mädchen versuchten, in ein Einfamilienhaus einzubrechen, wie die Kantonspolizei Solothurn am Mittwoch mitteilte.