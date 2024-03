778 Neubauwohnungen im Jahr 2023 im Kanton Basel-Stadt

Allerdings sei zu erwarten, dass auch in Basel-Stadt in den nächsten zwei, drei Jahren markant weniger Wohnungen gebaut werden, heisst es weiter. Nebst den gestiegenen Ansprüchen an ein Bauprojekt und Verzögerungen aufgrund von Einsprachen, würden auch steigende Zinsen und Baukosten eine Rolle spielen, so das Präsidialdepartement.

Das Präsidialdepartement bezeichnet die Wohnbautätigkeit als «erfreulich hoch». Während andernorts in der Schweiz ein Rückgang des Wohnungsbaus beklagt werde, habe der Wohnungsbestand im Kanton Basel-Stadt im Jahr 2023 zum dritten Mal in Folge um deutlich über 800 Wohnungen zugenommen.

61 Prozent der Neubauproduktion entfielen gemäss Communiqué auf zwei Grossprojekte. Auf dem Gelände des ehemaligen Felix-Platter-Spitals, neu Westfeld genannt, seien 268 Genossenschaftswohnungen erstellt worden. Das zweite Grossprojekt sei im Wohnviertel Hirzbrunnen am Rhein abgeschlossen worden, wo am Eisenbahnweg 185 neue Mietwohnungen bezogen wurden.

Vermutlich trinkst du Bourbon falsch. So geht's richtig – in 5 Schritten

Masterplan oder «Pfusch»?: So will Jacqueline Badran die 13. AHV finanzieren

So viel verdient die Mittelschicht in der Schweiz

Nils Fiechter ist neuer Präsident der Jungen SVP

Der Berner Grossrat Nils Fiechter ist am Samstag an der Delegiertenversammlung in Thun BE zum neuen Präsidenten der Jungen SVP gewählt worden, wie die Junge SVP mitteilte. Fiechter tritt die Nachfolge des Baslers David Trachsel an.