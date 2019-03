Schweiz

Basel

Basler Fasnacht: Die besten Schnitzelbängg 2019



Bild: KEYSTONE

Den FCB, Tesla und den Bachelor im Visier: Die besten Schnitzelbängg 2019

Der Jahresrückblick auf Basler Art: Es ist wieder Zeit für die Schnitzelbänke. Niemand ist sicher vor den bissigen Satiren. Das grösste Opfer ist dieses Jahr der FCB.

Schweizer Politik

Bild: KEYSTONE

Dr Toni Brunner seit dr Politik adé

Bim Buure dänggt är hütt no oft an d SVP

Grad letschti macht e Kueh e Flaade und seit «Muuh»

Är dreiht sich um und froggt: «Martullo, bisch es du?»

In Gänf stoot d Politigg mit baidne Fiess am Boode

Deert isch schwindle mischle liege schwäär in Moode

Au dr Maudet Pierre git zue dass äär duet liege

Eerliger kasch Politigg hyt niene griege

Basler Politik

Em Groossrootsbreesidänt foots langsaam aafoo stingge Scho wiider sone Goof im Rootssaal by de Lingge

Doch nai das Kind sitzt by de Rächte fyyn und zaart

S isch s Regierigsreetli Cramer ooni Baart

Fussball

An dr WM kriege d Schwoobe eins an d Bagge

Nach dreyne Mätsch gsehsch sii im Hotel d Koffer pagge

Dr Müller schiilt zum Hotelpool und seit fruschtriert

«Drbyy han ich für morn scho d Liegstiehl reserviert»

Bild: EPA/EPA

Au s Froschgsicht Özil lyydet, ou, das isch e Fruscht Drumm kuschlet er sich grad bim Erdogan an d Bruscht Do druffabe wird s am Erdogan ganz heiss Er stellt sich eifach vor, es sygi halt e Geiss

Dr Sohn vom Marco Streller isch e arme Wicht

Het wäg de Masere vyyl roti Pünggt im Gsicht

Dr Strelli seit ganz greizt «Mi Sohn, y seh du lyydisch»

Jä aber Gopf, uff so viel Pünggt do bin y nyydisch!»

Undrem Wicky het dr FCB dr Koller

Undrem Koller schyynts am Aafang wiider toller

Nuur dr Burgener und au si Spoortscheff Streller

Sin drotz Koller nooni toller oder heller

Letscht Friehlig – y ha gmaint, ych spinn

Hogge im Zug fascht nur Kardinääl und Pfaffe dinn

Die hänn verzellt, si kääme vo nooch und färn

Und pilgere mit Glaubensgnosse bis uff Bärn

Es syg halt scho e bitzeli d’Luscht wo se alli wuurd styyre Wenn e huffe «Young Boys» e grossi Party fyyre

Die besten Ladäärne der Basler Fasnacht

Elektro-Trottis

Hirnerschütterig, e verboogene Zingge

S’Ässe e baar Dääg nur als Dringge

Säggs Rippe quätscht, vier Blombe duss

Do unde isch mi Glai au nimm im Schuss

Vom Ussgang kumm y hai – dodaal verletzt

S'het mi mit-me Elektro-Trotti uff d'Schnuure gschlezzt

Polizei-Tesla

Bild: KEYSTONE

Deert ääne am Bärgli styygt e Räuber in's Huus

D'Schugger wänn en fange, doch dr Tesla het kai Pfuus …

Bundesrat

Dr Parmelin, dä wälschi Buur, isch sichtlig froo

Het s Amt für Bildig und für Wirtschaft übernoo

Bildig kennt är nit, do kann er nit vyyl rysse

Jä, aber d Wirtschaft scho, dört sufft er immer Wysse

Dr Bundesroot het sich fotographiere loo

E Leerling schiesst das Foti, mei sinn mir froo

Will schliesslig wüsse mir no genau was passiert

Wenn sich e Bollydigger sälber fotographiert

Sie heb sich Gedanke, zem richtige Zyytpunggt gmacht, Amtsmied bini zwor nit, seid Sie drzue und lacht,

Doch du merksch ass nüm, uf dr höchi bisch,

Wenn dr Schneider-Ammann, uf eimol schnäller isch.

Zem Abschiid loot dr Schneider-Ammann sichs nit nää

Sait: «Doris wuurdsch mer dyyni Händy-Nummere gää?»

Sii lächlet brait und iim isch s Häärz in d Hoose gheit

Luegt iin aa und – «null-siibe-nüün het si gseit»

Klimastreik

Es streigge d Schieler jetzt fir s Klima,

Sunscht goot jo nyt – d Aggzion isch prima!

Schwäntzisch d Schuel bikunnsch e Stroof,

Meh Freyheit gits, bisch im Arxhof.

As Lehrer muess, es sich guet läbe loh,

Hesch viel Ferie, kasch am vieri heime goh,

Und duets am Fritig, mit em Wuchenänd pressiere,

Losch d Schieler halt, geg öbbis demonschtriere

Bachelor

Giggli, Reerli, Plastikgschiir, gryz und quer liigt Abfall. Miggroplastik iiberaal, mir Lääbe im ne Saustall. Alles fliegt zem Auto us, nadyyrlig ooni Sorge Nur d’Fraue vo däm Bätscheler, diens in d’Bryscht entsorge!

Internet

Wenn mi Bueb uff Insta Daag und Nacht,

Fir Likes und Lifestyle straalt und lacht,

Nutzts nyt wenn ych mit iim due schimpfe,

Zum Gligg kasch Influenza impfe.

Black Friday

Bild: KEYSTONE

Am BLACK FRIDAY, bim Stammdisch, mit Bier und Wyy

Frog ych in d'Rundi, was das fir e Hype sell syy

Do maint dr Charlie: «Dä Friday macht jeede froo,

Do git's zwai fir ains – drum wird jetzt no aine gnoo!» D’Bestätigung grieg y speeter vo miinere Frau dehai:

Fir mi Vollsuff git’s drey Gläbber – an Stell vo zwai!

Politische Korrektheit

Y find, ass die «Political Corectness» e bitz e Mischt isch: Wenn «Mohrekopf» seisch, haisst’s, ass e Rassischt bisch. Wotsch «Maitlibai» kaufe, dien‘s Di als Sexischt verklaage. Nur de Fuudiweggli darfsch no ungstroft «Schwöbli» saage.

Die Chinesen und der Mond

China landet uff dr Ruggsydde vom Mond

Und zeigt ys Bilder, schregglig, troschtlos, unbewohnt

Doch mir zwei zwiifle dra, es liggt jo uff dr Hand

Die sin nit hinterem Mond, die sin in Baselland

Was bis jetzt no niemerts waiss, hän d Chineese uusegfunde.

Sie fliege dr Mond vo hinden aa und wänn deert s Land erkunde.

Doch iberall hets Liigestiel – s isch niene uff dr Kaarte

vo Schwoobe, wo mit Diechli uff dr Sunnenuffgang waarte.

Militär

Y kum hai – mit miede Bai

mach Diir uff – do trifft mi am Hirni e Stai

No´n e Schutt in Arsch – das isch nit schwär

so iebt mi Soon fir´s Militär

Bim Militär sind, d Spese überzooge,

Gfeschtet, gsoffe, mitm Heli ummegflooge,

Jetzt wird gschpaart, d Frau Amherd gryyfft do yy,

Statt edle Drööpfe, gitts nur Walliser Wyy.

Novartis

Bild: KEYSTONE

Myy Frau und ich, mir mache jede Herbscht, ganz stur,

im Zillerdaal e soone meega-strängi Abschpägg-Kuur. Wenn abschpägge muesch, denn sottsch deert ane go!

Gäll, liebe Novartis-Boss, statt noo meh Lytt z‘ entloh!

Brexit

S isch schyynts dr Hauptgrund fiir die ganze Brexit-Wiire Die Gränze deert zwische de Ire und de Ire

Bi däm Ire-Theaater ligtis durchuus drin

Dass statt de Ire d Brite do die Irre sin

(jaw)

Die andere Seite der Fasnacht: Video: watson/Emily Engkent

