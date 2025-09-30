bedeckt14°
Hasliberg: Wolf tötet 3 Lamas

Wolf tötet drei Lamas in Hasliberg BE

30.09.2025, 19:0630.09.2025, 19:06

Ein Wolf hat am Montag drei Lamas in Hasliberg BE getötet und ein weiteres verletzt. Da die Tiere gemäss den zuständigen Behörden nicht geschützt waren, will der Kanton Bern keine Abschussverfügung einreichen. Der Berner Bauern Verband fordert jedoch genau das.

Der Vorfall zeige deutlich, dass der Wolf seine natürliche Scheu vor Nutztieren und Menschen verloren habe, schrieb der Berner Bauern Verband (BEBV) am Dienstagabend in einer Mitteilung. Er forderte deshalb «mit Nachdruck», dass der Kanton sofort eine Abschussverfügung beim Bundesamt für Umwelt (Bafu) beantragt, damit der schadenstiftende Wolf noch während der laufenden Weidesaison getötet werden kann.

Umweltdirektion: Lamas waren nicht genügend geschützt

Ausserdem soll dafür die Jägerschaft miteinbezogen werden, da es sich um unwegsames Gelände handle. Der BEBV kündigte an, die Situation weiterhin eng zu verfolgen und den Kanton zu raschem Handeln zu ermutigen.

Bei der Umweltdirektion des Kantons Bern hiess es jedoch am Dienstagabend auf Anfrage von Keystone-SDA, dass die Lamas nicht oder nicht genügend geschützt waren. Der Kanton werde deshalb keine Abschussverfügung erteilen. Ob es sich bei den Lamas um Herdenschutztiere handelte, war am Dienstag noch unklar. (sda)

Mehr zum Wolf:
