Berner Gemeinden müssen 1200 Asyl-Plätze zur Verfügung stellen

In Köniz ist die Zivilschutzanlage Bodengässli in Niederscherli vorgesehen, wie die Gemeinde mitteilte. Sie soll ab Mitte Oktober als Notunterkunft genutzt werden. Das war bereits einmal während der Flüchtlingskrise 2015 der Fall.

Wie am Freitag bekannt wurde, werden in Burgdorf, Bern, Tramelan und Köniz je rund 100 Plätze in Zivilschutzanlagen vorbereitet. Die Notunterkünfte würden möglichst mit Einzelpersonen belegt, damit oberirdische Platzreserven für Familien geschaffen werden könnten.

Bereits letzte Woche hatte die GSI entschieden, mehrere Notunterkünfte vorzubereiten. Sie will so sicherstellen, dass die dem Kanton Bern zugewiesenen Flüchtlinge mit Schutzstatus S und reguläre Asylsuchende weiterhin untergebracht werden können.

Die UBS hat sämtliche Gelder, die sie von der Nationalbank zur Unterstützung bei der Übernahme der Credit Suisse erhalten hat, zurückgezahlt und verzichtet von nun an auf die Risikogarantien des Bundes. Was das genau war und warum die UBS das jetzt tut, erfährst du hier.

Noch bevor die Börse eröffnete, erreichte die Öffentlichkeit am frühen Freitagmorgen eine Nachricht, mit der wohl nur wenige so gerechnet haben: Die UBS und das Finanzdepartement verkündeten, dass die Grossbank per sofort und endgültig die Hilfe, die sie durch den Staat und die Nationalbank erhalten hatte, nicht mehr in Anspruch nehmen wird.