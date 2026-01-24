Mann bricht vor Ziel tot zusammen: Inferno-Skirennen in Mürren BE abgebrochen

Bei der traditionellen Ski-Volksabfahrt in Mürren im Berner Oberland ist ein 69-jähriger Teilnehmer kurz vor dem Ziel gestorben. Eine medizinische Ursache steht im Vordergrund. Die längste Volksabfahrt der Welt, das Internationale Inferno-Skirennen, wurde daraufhin abgebrochen.

Wegen des «tragischen medizinischen Zwischenfalls mit Todesfolge» hat das Organisationskomitee gemeinsam mit der Rennleitung entschieden, das Abfahrts-Rennen abzubrechen, wie die Organisatoren mitteilten.

Der Mann sei rund 100 Meter vor dem Ziel zusammengebrochen, sagte OK-Präsident Christoph Egger auf Anfrage von Keystone-SDA. Ein Notarzt, der innerhalb von vier Minuten per Helikopter zur Stelle gewesen sei, habe den Tod des Mannes festgestellt.

Die abendlichen Feierlichkeiten im Alpinen Sportzentrum Mürren finden in angepasstem Rahmen statt. Laut Egger gab es dieses Jahr 1850 Teilnehmende am Skirennen. Die traditionell längste Volksabfahrt der Welt ist 9,5 Kilometer lang. 2026 fand der Anlass zum 82. Mal statt. (sda)