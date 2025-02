Berner Forschende lösen das Rätsel des roten Marsstaubs

Forscherinnen und Forscher aus Bern haben die Ursache der roten Farbe des Mars aufgedeckt. Der Rost auf dem roten Planeten hat neuen Untersuchung zufolge wohl eine feuchtere Vergangenheit als vermutet.

Die am Dienstag in der Fachzeitschrift «Nature Communications» veröffentlichte Entdeckung hat laut den Forschenden Auswirkungen auf die Frage, ob es jemals Leben auf dem Mars gegeben hat. Denn die Ursache für die rote Farbe ist eng mit den Umweltbedingungen des Planeten verknüpft.

Über die Frage, warum der Mars rot ist, werde seit mindestens Hunderten von Jahren nachgedacht, sagte Adomas Valantinas, Erstautor der neuen Studie, zur Nachrichtenagentur Keystone-SDA. Valantinas führte die Studie als Doktorand an der Universität Bern durch.

Dank der Flotte von Raumsonden, die den Roten Planeten in den letzten Jahrzehnten untersucht haben, war bereits bekannt, dass die rote Farbe des Mars auf oxidiertes Eisen im Marsstaub zurückzuführen ist. Oxidiertes Eisen ist nichts anderes als Rost. Solche Eisenoxide gibt es aber in vielen Varianten. Die genaue chemische Zusammensetzung des Rosts auf dem Mars wird in der Wissenschaft intensiv diskutiert, denn seine Entstehung gibt Aufschluss über die damaligen Umweltbedingungen des Planeten.

Berner Forschende sollen herausgefunden haben, wieso der Marsstaub rot ist.

(Künstlerische Darstellung) Bild: Science Photo Library RF

Voraussetzung für Leben

Frühere Untersuchungen des Eisenoxids im Marsstaub fanden keine Hinweise auf Wasser in diesen Verbindungen. Forschende kamen daher zum Schluss, dass es sich bei dieser speziellen Art von Eisenoxid um Hämatit handeln müsse – ein Mineral, das unter trockenen Oberflächenbedingungen durch Wechselwirkungen mit der Marsatmosphäre über Milliarden von Jahren entstanden sein könnte.

In der neuen Studie identifizierte ein internationales Forschungsteam unter Leitung der Universität Bern (Unibe) nun aber das Eisenmineral Ferrihydrit als Ursache für den roten Marsstaub.

Im Gegensatz zu Hämatit, das sich unter warmen oder trockenen Bedingungen bildet, entsteht Ferrihydrit in der Gegenwart von Wasser. «Das Ergebnis zeigt, dass der Mars rostete, als es auf dem Planeten reichlich flüssiges Wasser gab», erklärte Valantinas. Dies deute darauf hin, dass flüssiges Wasser in der Vergangenheit des Planeten weiter verbreitet gewesen sein könnte als bisher angenommen. «Das ist eine wesentliche Voraussetzung für Leben», so Valantinas weiter.

Marsstaub aus dem Labor

Um herauszufinden, warum der Mars rot ist, haben die Forschenden Marsstaub im Labor hergestellt. Denn bisher wurde noch kein Marsstaub zur Erde gebracht.

Die Forschenden erzeugten eine Mischung aus verschiedenen Eisenoxiden und Basalt, einem vulkanischen Gestein, das auf dem Mars häufig vorkommt. «Die grösste Herausforderung bestand dabei darin, die richtige Partikelgrösse zu erreichen», sagte Valantinas. Sie mussten das Material so fein zu zermahlen, dass es das Licht auf die gleiche Weise reflektiert und streut wie der Marsstaub, den Raumsonden messen. Dafür mussten die Partikel kleiner als ein tausendstel Millimeter werden.

Diesen nachgebildeten Staub analysierten sie dann mit den gleichen Methoden, die auch Raumsonden verwenden, um Lichtreflexionen und die chemische Zusammensetzung zu messen. So konnten sie zeigen, dass Ferrihydrit wesentlich besser zu den Daten passt als andere Eisenoxide wie Hämatit, Goethit oder Akaganit.

Für eine definitive Bestätigung dieser Resultate wartet der Forscher nun darauf, dass Proben von echtem Marsstaub zur Erde gebracht werden. Eine solche Mission mit dem Namen «Mars Sample Return» ist bei der US-Raumfahrtbehörde Nasa und der Europäischen Weltraumagentur ESA in Planung. Sie plant, Proben in den 2030-er Jahren zur Erde zurückzubringen. (rbu/sda)