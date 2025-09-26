wechselnd bewölkt14°
Firma Schär und Trojahn: ubezahlte Löhne und Verwaltungsräte zurückgetreten

Schär und Trojahn AG
Die Berner Firma wurde im Jahr 1928 gegründet.Bild: instagram/schaer_trojahn

Berner Firma Schär und Trojahn vor dem Aus – Löhne wurden nicht bezahlt

26.09.2025, 14:2326.09.2025, 14:23

Die Berner Natursteinfirma Schär und Trojahn AG aus Niederwangen im Kanton Bern steht kurz vor dem Aus. Die Firma verarbeitet Naturstein, zum Beispiel zu Küchenabdeckungen, dies seit dem Jahr 1928.

Nun streiken alle 40 Mitarbeiter der Firma, weil ihnen die Löhne des Septembers nicht ausgezahlt wurden.

Die Firmenkonten der Mitarbeiter wurden blockiert, die Geschäftsleitung hat keinen Zugriff mehr darauf. Nun haben die Mitarbeiter, nach zwei Versammlungen beschlossen, dass sie ab heute, Freitag, dem 26.09.25, in den Streik gehen.

Mit verschränkten Armen würden die Angestellten vor der Werkshalle stehen, wie der «Blick» schreibt. Dort hören sie den Ankündigungen der Uni-Gewerkschafter zu. Laut dieser gibt es Hinweise auf Misswirtschaft und mutmassliche private Bereicherung. Eine entsprechende Strafanzeige sei in der Vorbereitung.

Das Unternehmen sei nicht mehr handlungsfähig, aus diesem Grund habe man beim Kanton Sachwalter beantragt. Durch diesen soll ein allfälliger Konkurs beschleunigt werden.

Die Wut der Angestellten richtet sich gegen zwei Verwaltungsräte. Diese sind per 15. September zurückgetreten und verweigern sich ihrer Verantwortung. Wie die Unia schreibt.

Auf eine Stellungnahme des «Blick» waren die beiden Verwaltungsräte nicht verfügbar. Auch die Kommunikationschefin der Firma sei bis Ende des Monats abwesend. Und der Geschäftsführer habe sich aus Krankheitsgründen abgemeldet. Wie es nun mit der Berner Firma weitergeht, ist bisher nicht bekannt. (nib)

