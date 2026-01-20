«Free Kurdistan» Demo in Bern – Grosseinsatz der Polizei

«Free Kurdistan» Demo in Bern eskaliert – Grosseinsatz der Polizei

Bei einer pro-kurdischen Kundgebung ist es am Dienstagabend in der Stadt Bern zu Zusammenstössen zwischen Demonstrierenden und der Polizei gekommen. Hunderte Personen protestierten gegen das Vorrücken syrischer Regierungstruppen in kurdisch kontrollierte Gebiete. Die Polizei setzte Gummischrot und Pfefferspray ein.

Nach Angaben der Kantonspolizei Bern versuchten Teilnehmende der Demonstration, polizeiliche Absperrungen zu durchbrechen. Zudem seien Einsatzkräfte mit Gegenständen beworfen und gezielt mit Lasern geblendet worden, wie der «Blick» berichtet. In der Folge kam es zu mehreren Festnahmen. Auf Videoaufnahmen ist zu sehen, wie Transparente und Plakate durch die Luft fliegen und Polizisten mit Demonstrierenden aneinandergeraten.

Die Demonstration startete kurz vor 19 Uhr beim Bahnhofplatz und bewegte sich in Richtung Bundesplatz. Die Stimmung sei laut der «Berner Zeitung» von Beginn an angespannt gewesen. Teilnehmende riefen Parolen wie «Free free Rojava» und zündeten Feuerwerk sowie andere pyrotechnische Gegenstände. Eine Kundgebung auf dem Bundesplatz wurde von der Polizei toleriert, war jedoch nicht bewilligt.

Die Proteste richteten sich auch gegen das laufende World Economic Forum. Kritisiert wurde insbesondere die Einladung des syrischen Übergangspräsidenten. Kurz nach 22 Uhr teilte die Polizei mit, dass sich die Demonstration weitgehend aufgelöst habe. Einsatzkräfte blieben vor Ort, um die Lage weiter zu überwachen.

Hintergrund der Proteste sind die jüngsten Kämpfe zwischen syrischen Regierungstruppen und kurdischen Milizen. Dabei geht es um die Frage, wie die bislang autonom verwalteten Kurdengebiete künftig in die staatlichen Strukturen Syriens eingebunden werden sollen. Ein zuletzt verkündeter Waffenstillstand gilt nach Einschätzung von Beobachtern als gescheitert. (mke)