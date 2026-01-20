Nebel-5°
DE | FR
burger
Schweiz
Bern

«Free Kurdistan» Demo in Bern – Grosseinsatz der Polizei

«Free Kurdistan» Demo in Bern eskaliert – Grosseinsatz der Polizei

Bei einer pro-kurdischen Kundgebung ist es am Dienstagabend in der Stadt Bern zu Zusammenstössen zwischen Demonstrierenden und der Polizei gekommen. Hunderte Personen protestierten gegen das Vorrücken syrischer Regierungstruppen in kurdisch kontrollierte Gebiete. Die Polizei setzte Gummischrot und Pfefferspray ein.
20.01.2026, 23:0020.01.2026, 23:00

Nach Angaben der Kantonspolizei Bern versuchten Teilnehmende der Demonstration, polizeiliche Absperrungen zu durchbrechen. Zudem seien Einsatzkräfte mit Gegenständen beworfen und gezielt mit Lasern geblendet worden, wie der «Blick» berichtet. In der Folge kam es zu mehreren Festnahmen. Auf Videoaufnahmen ist zu sehen, wie Transparente und Plakate durch die Luft fliegen und Polizisten mit Demonstrierenden aneinandergeraten.

Bild

Die Demonstration startete kurz vor 19 Uhr beim Bahnhofplatz und bewegte sich in Richtung Bundesplatz. Die Stimmung sei laut der «Berner Zeitung» von Beginn an angespannt gewesen. Teilnehmende riefen Parolen wie «Free free Rojava» und zündeten Feuerwerk sowie andere pyrotechnische Gegenstände. Eine Kundgebung auf dem Bundesplatz wurde von der Polizei toleriert, war jedoch nicht bewilligt.

Die Proteste richteten sich auch gegen das laufende World Economic Forum. Kritisiert wurde insbesondere die Einladung des syrischen Übergangspräsidenten. Kurz nach 22 Uhr teilte die Polizei mit, dass sich die Demonstration weitgehend aufgelöst habe. Einsatzkräfte blieben vor Ort, um die Lage weiter zu überwachen.

Hintergrund der Proteste sind die jüngsten Kämpfe zwischen syrischen Regierungstruppen und kurdischen Milizen. Dabei geht es um die Frage, wie die bislang autonom verwalteten Kurdengebiete künftig in die staatlichen Strukturen Syriens eingebunden werden sollen. Ein zuletzt verkündeter Waffenstillstand gilt nach Einschätzung von Beobachtern als gescheitert. (mke)

DANKE FÜR DIE ♥
Würdest du gerne watson und unseren Journalismus unterstützen? Mehr erfahren
(Du wirst umgeleitet, um die Zahlung abzuschliessen.)
5 CHF
15 CHF
25 CHF
Anderer
Oder unterstütze uns per Banküberweisung.
Themen
Das könnte dich auch noch interessieren:
Du hast uns was zu sagen?
Hast du einen relevanten Input oder hast du einen Fehler entdeckt? Du kannst uns dein Anliegen gerne via Formular übermitteln.
0 Kommentare
Zum Login
user avatar
Dein Kommentar
YouTube Link
0 / 600
Hier gehts zu den Kommentarregeln.
Nationalrätin Sibel Arslan wechselt die Partei
Nationalrätin Sibel Arslan wechselt von der Basler Linkspartei Basta zu den Grünen. Der Sektionswechsel wurde am Dienstag vollzogen, wie beide Kantonalparteien am Abend mitteilten.
«Die Partei nimmt ihren Entscheid mit Bedauern zur Kenntnis und bedankt sich für ihre wertvolle Arbeit», teilte die Basta dazu weiter mit.
Zur Story