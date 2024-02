Kanton Jura stellt die Weichen für neuen Bezirk Moutier

Der Kanton Jura soll einen vierten Bezirk erhalten. Mit der Schaffung des Bezirks Moutier will der Staatsrat ein Versprechen einlösen, das er vor der Abstimmung über den Kantonswechsel der bernjurassischen Kleinstadt abgegeben hatte.

Blick auf Moutier. Bild: KEYSTONE

Der Bezirk Moutier wäre der vierte nach Delémont, Franches-Montagnes und Porrentruy. Der Staatsrat hat die Vorlage am Donnerstag in die Vernehmlassung geschickt. Das letzte Wort haben die Stimmberechtigten voraussichtlich am 24. November 2024.

Die Stimmberechtigten von Moutier haben sich 2021 für den Wechsel zum Kanton Jura ausgesprochen. Bis es so weit ist, braucht es noch einige Anstrengungen.

So werden sich im kommenden März die Kantonsparlamente von Bern und Jura zum Moutier-Konkordat äussern, das die Bedingungen für den Übertritt regelt. Im Kanton Bern ist die Vorlage nicht unumstritten.

Auch das Konkordat kommt noch vors Volk. Zudem braucht es für den Kantonswechsel den Segen der Eidgenössischen Räte. Geplant ist, dass Moutier am 1. Januar 2026 jurassisch wird.

Für eine Legislatur würde Moutier dann einen eigenen Wahlkreis für die Wahl in das jurassische Parlament bilden. Moutier soll 7 der 60 Abgeordneten wählen können. (saw/sda)