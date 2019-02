Schweiz

Tötungsdelikt in Dübendorf: Verdächtiger verhaftet, er hat gestanden



Eine Frau ist am Mittwochmorgen in Dübendorf tot aufgefunden worden. Die Polizei ging schnell von einem Tötungsdelikt aus und fahndete nach dem Täter. Unter anderem habe sich eine Auskunftsperson gemeldet, die in den Morgenstunden einen Streit gehört hatte, so die Kantonspolizei Zürich.

Der Täter könnte jetzt gefunden worden sein. Denn: Ein geständiger Verdächtiger wurde inzwischen verhaftet. Hinweise aus der Bevölkerung haben zur Identifizierung des Täters geführt, wie die Kantonspolizei Zürich schreibt. Der psychisch beeinträchtigte Schweizer aus dem Kanton Zürich wurde am Donnerstag an seinem Wohnort durch die Kantonspolizei Zürich festgenommen und der Staatsanwaltschaft zugeführt.

Er hat die Tat eingeräumt. Die Hintergründe und das Motiv der Tat sind Gegenstand der laufenden Untersuchung. Die Staatsanwaltschaft hat beim Zwangsmassnahmengericht Untersuchungshaft beantragt.

Die 29-jährige Frau ist tot auf einem Parkplatz in Dübendorf ZH gefunden worden. Ein Passant hatte um 7.30 Uhr der Einsatzzentrale der Kantonspolizei gemeldet, auf dem Parkplatz liege eine bewusstlose Person. Die sofort ausgerückten Rettungskräfte konnten nur noch den Tod der jungen Frau feststellen. (mlu/aeg)

