Diese Hallenbäder überraschen mit einer mindestens 50 Meter lange Rutsche
Alpamare, Bernaqua, Aquabasilea und wie sie alle heissen: Die grossen Wasserparks der Schweiz locken mit vielen Rutschbahnen. Doch es gibt auch kleinere Hallenbäder, die zumindest eine Rutschbahn von mindestens 50 Metern bieten. Ideal, wenn die Kinder entweder noch zu klein sind für das grosse Rutschen-Angebot oder du eine billigere (und vielleicht näher liegendere) Alternative suchst.
Altdorf UR
Das Schwimmbad Altdorf in Uri bietet im Sommer im Aussenbereich (und auch drinnen) einiges. Während der kalten Jahreszeit bleibt immerhin die Rutschbahn für Hallenbad-Gäste zugänglich.
82 Meter lang ist diese und bietet einiges an Rutschspass auch für etwas grössere Kinder. Am Freitag, Samstag und Sonntag wir das Kinderplansch- und Lernschwimmbecken auf 33 Grad beheizt – das grenzt fast an Badewannenfeeling.
Chur GR
Noch drei Meter länger ist die Rutschbahn im Hallenbad Chur (im Sommer vom Freibad aus auch zugänglich). Auf der 85 Meter langen Fahrt wird auch die Zeit gemessen und im Ziel direkt angezeigt.
Kleinere Kinder werden an der innen farbig beleuchteten Röhrenrutschbahn auch an den Bildern von Meeresbewohnern ihre Freude haben, welche in einigen Kurven auftauchen. Weitere Attraktionen für Kinder: Sprungturm (1, 3 und 5 Meter), Lernschwimmbecken und Kinderplanschbecken. Das Hallenbad hat auch einen kleinen Aussenbereich mit diversen Massagedrüsen und Sprudelanlagen.
Davos GR
Eine ähnlich lange Rutschbahn findest du im Wellness- und Erlebnisbad eau-là-là in Davos. «Black hole» heisst dieser 80 Meter lange Spass – und du ahnst es: Ziemlich dunkel da drin. Garantiert aber auch jede Menge Spass.
Neben Sprunganlage und Planschbecken für grössere und kleinere Kinder gibt es auch hier einen Aussenbereich mit 33 bis 34 Grad warmem Wasser und einigen Sprudel- und Massagestationen.
Grindelwald BE
Wir bleiben in einem Tourismusort in den Bergen mit grosszügigem Hallenbad. Es geht nach Grindelwald. Ins Sportzentrum. Das Schwimmbecken ist zwar nur 17 Meter lang, daneben gibt es einen Nichtschwimmerpool und ein kleineres Kinderbassin.
Für die Action sorgt das 1-Meter-Sprungbrett und insbesondere die Rutschbahn. 70 Meter lang ist diese und begleitet dich auf der rasanten Fahrt in der Röhre mit Lichteffekten.
Locarno TI
Wir wechseln ins Tessin und mit dem Lido Locarno zu einer Anlage, die eigentlich nicht mehr als «Hallenbad» bezeichnet werden kann, sondern bereits als kleineres Erlebnisbad.
Die vier Rutschen sind das ganze Jahr über zugänglich und bieten von der Trichterrutsche über die «Black Hole» (93 Meter) bis zur «White Hole» (102 Meter) jede Menge Abwechslung. Richtig Mutige wagen sich auf die Looping-Rutsche, wo du bis zu 60 km/h schnell durch die Röhre donnerst (Mindestgewicht 45kg, Maximalgewicht 100kg).
Näfels GL
Die vermutlich neuste Rutsche in dieser Liste findest du in der Lintharena in Näfels. Im Dezember 2021 wurde die 100 Meter lange Röhrenrutsche eröffnet. Vor dem Start kannst du zwischen drei verschiedenen Themenwelten auswählen.
Bei «Jungle», «Ocean» oder «Space« werden entsprechende LED-Effekte und Video-Einblendungen gezeigt. Rutschen kannst du die «Magic Tube» mit oder ohne Reifen.
Uster ZH
Das Hallenbad Uster verfügt als eines der wenigen inder Schweiz über ein Olympiabecken (50 Meter). Wir sind aber nicht deswegen hier.
Denn neben den beiden Schwimmbecken (je 25 Meter) und dem grossen Kinderplanschbereich lädt hier auch eine Rutschbahn ein. 55 Meter ist diese lang und endet direkt neben dem offenen Whirlpool.
Wallisellen ZH
In Wallisellen lockt die Water World im Winter mit drei Rutschbahnen. Die Anlage ist nach Locarno zweitgrösste hier in der Auswahl und kommt den grossen Wasserparks mit Kinderplanschbecken, Nichtschwimmerbecken, Sprungbrettern (1 und 3 Meter) und Warmwassersprudelbecken auch einigermassen nah.
Die Rutschbahnen bestehen aus der 83 Meter langen Röhrenrutschbahn «Stromschnelle» und dem Wasser-Turbo (52 Meter), wo du hängend startest. Für den 95 Meter langen «Digital-Jet» musst du dir einen Schwimmreifen (für eine oder zwei Personen) schnappen.
Wettingen AG
Gar nicht mal so weit weg von Wallisellen wartet mit dem Tägi Wettingen ein nächstes Hallenbad mit Röhrenrutsche.
Über 100 Meter ist die Rutschbahn lang. Dazu kommen ein Nichtschwimmerbecken, ein Sprungturm (1 und 3 Meter) und ein Kinderplanschbecken mit diversen Wasserspielmöglichkeiten.
Winterthur ZH
Fast zum Abschluss begeben wir uns in die grösste Stadt in diesem Listicle: Winterthur. Im Hallenbad Freibad Geiselweid gibt's ein 50-Meter-Schwimmbecken, ein Familienbecken, den Sprungturm und die Rutschbahn.
Beim Sprungturm kannst du deinen Mut bis zu einer Höhe von 5 Metern beweisen. Diese «Geisi»-Rutsche sorgt mit ihren knapp über 50 Metern für rasante Abfahrten.
Zuchwil SO
In Zuchwil hat das Sportzentrum Planschbecken, Nichtschwimmer-, Schwimmerbecken, WellnessPool und Rutschbahn im Angebot.
Die Rutschbahn ist hier zwar nur 47 Meter lang. Aber sie bietet zwei Extras. Zum einen die da und dort bekannten Fake-Elements. Speziell sind zum anderen insbesondere die Touch-Points. Während dem Rutschen musst du dabei acht Punkt berühren – ob du alle erwischt hast, siehst du im Ziel auf der Anzeige.
Bonus: St.Moritz GR
Zum Abschluss geht die Reise nach St.Moritz. Wir haben das hier als Bonus drin, weil das Hallenbad gerade renoviert wird und voraussichtlich im Mai 2026 wieder öffnet.
Drei Wasserrutschen (Racer, Magic Tube und Turbo) stehen hier bereit. Wobei die Racer eine Wettrennen-Rutschbahn mit drei Bahnen ist, auf welcher du dich direkt mit deinen Freundinnen und Freunden messen kannst. Die Magic Tube bewältigst du mit einem Reifen und die Turbo-Bahn geht steil los.
Reto Fehr
Man muss die Schweiz verdammt gut kennen, wenn man sie besser kennen will als Reto Fehr. Mit seiner Tour dur d'Schwiiz radelte er 2015 alle damals 2324 Gemeinden ab. Entstanden ist daraus das preisgekrönte Buch Tour dur d'Schwiiz. Als einer von wenigen besuchte er somit schon jede Gemeinde der Schweiz. In der Folge absolvierte Reto die Ausbildung zum Wanderleiter des Schweizer Bergführerverbandes SBV und ist in seiner Freizeit meist in der Natur unterwegs, wozu er dich auf seinem Instagram-Account immer mal wieder mitnimmt. Als Mitglied des Rätsel-Kollektivs geoblog.ch lässt er die User zudem mehrmals wöchentlich die Schweiz in Bildern entdecken.