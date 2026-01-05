freundlich-4°
Schweizer Hallenbäder mit einer langen Rutschbahn

Hallenbad Rutschbahnen Rutschen Schweiz Beste Röhrenrutschen Locarno Lido
Diese Rutsche mit einem Trichter gibt's bei unserem Punkt 5.Bild: Lido Locarno
Rauszeit

Diese Hallenbäder überraschen mit einer mindestens 50 Meter lange Rutsche

Die kalte Jahreszeit ist ideal für einen Hallenbadbesuch. «Nur» ein Schwimmbecken reicht dabei vielen nicht mehr aus, aber immer in die grossen Wasserparks kann auch niemand. Darum kommen hier elf ideale Optionen.
05.01.2026, 16:0405.01.2026, 16:04
Reto Fehr
Reto Fehr

Alpamare, Bernaqua, Aquabasilea und wie sie alle heissen: Die grossen Wasserparks der Schweiz locken mit vielen Rutschbahnen. Doch es gibt auch kleinere Hallenbäder, die zumindest eine Rutschbahn von mindestens 50 Metern bieten. Ideal, wenn die Kinder entweder noch zu klein sind für das grosse Rutschen-Angebot oder du eine billigere (und vielleicht näher liegendere) Alternative suchst.

Inhaltsverzeichnis
Altdorf URChur GRDavos GRGrindelwald BELocarno TINäfels GLUster ZHWallisellen ZHWettingen AGWinterthur ZHZuchwil SOBonus: St.Moritz GR

Altdorf UR

Das Schwimmbad Altdorf in Uri bietet im Sommer im Aussenbereich (und auch drinnen) einiges. Während der kalten Jahreszeit bleibt immerhin die Rutschbahn für Hallenbad-Gäste zugänglich.

Hallenbad Schweiz mit Rutschbahnen Altdorf UR
Bild: Schwimmbad Altdorf

82 Meter lang ist diese und bietet einiges an Rutschspass auch für etwas grössere Kinder. Am Freitag, Samstag und Sonntag wir das Kinderplansch- und Lernschwimmbecken auf 33 Grad beheizt – das grenzt fast an Badewannenfeeling.

Hallenbad Schweiz mit Rutschbahnen Altdorf UR
Bild: Schwimmbad Altdorf

Chur GR

Noch drei Meter länger ist die Rutschbahn im Hallenbad Chur (im Sommer vom Freibad aus auch zugänglich). Auf der 85 Meter langen Fahrt wird auch die Zeit gemessen und im Ziel direkt angezeigt.

Hallenbad mit Rutschbahnen Rauszeit Rutschen Schweiz Chur Obere Au
Bild: Yvonne Bollhalder

Kleinere Kinder werden an der innen farbig beleuchteten Röhrenrutschbahn auch an den Bildern von Meeresbewohnern ihre Freude haben, welche in einigen Kurven auftauchen. Weitere Attraktionen für Kinder: Sprungturm (1, 3 und 5 Meter), Lernschwimmbecken und Kinderplanschbecken. Das Hallenbad hat auch einen kleinen Aussenbereich mit diversen Massagedrüsen und Sprudelanlagen.

Hallenbad mit Rutschbahnen Rauszeit Rutschen Schweiz Chur Obere Au
Bild: Alicedas Neves
Davos GR

Eine ähnlich lange Rutschbahn findest du im Wellness- und Erlebnisbad eau-là-là in Davos. «Black hole» heisst dieser 80 Meter lange Spass – und du ahnst es: Ziemlich dunkel da drin. Garantiert aber auch jede Menge Spass.

Hallenbad Eau la la Davos Rutschbahnen Schweizer Hallenbäder Rauszeit
Hier geht es rein in die Black-Hole-Rutschbahn.Bild: Reto Fehr

Neben Sprunganlage und Planschbecken für grössere und kleinere Kinder gibt es auch hier einen Aussenbereich mit 33 bis 34 Grad warmem Wasser und einigen Sprudel- und Massagestationen.

Hallenbad Eau la la Davos Rutschbahnen Schweizer Hallenbäder Rauszeit
Und so sieht es aus, wenn ich unten aus der Röhre donnere.Bild: Reto Fehr

Grindelwald BE

Wir bleiben in einem Tourismusort in den Bergen mit grosszügigem Hallenbad. Es geht nach Grindelwald. Ins Sportzentrum. Das Schwimmbecken ist zwar nur 17 Meter lang, daneben gibt es einen Nichtschwimmerpool und ein kleineres Kinderbassin.

Hallenbad mit Rutschbahnen Grindelwald Rauszeit Rutschen Schweiz
Bild: Sportzentrum Grindelwald AG

Für die Action sorgt das 1-Meter-Sprungbrett und insbesondere die Rutschbahn. 70 Meter lang ist diese und begleitet dich auf der rasanten Fahrt in der Röhre mit Lichteffekten.

Hallenbad mit Rutschbahnen Grindelwald Rauszeit Rutschen Schweiz
Bild: Sportzentrum Grindelwald AG

Locarno TI

Wir wechseln ins Tessin und mit dem Lido Locarno zu einer Anlage, die eigentlich nicht mehr als «Hallenbad» bezeichnet werden kann, sondern bereits als kleineres Erlebnisbad.

Hallenbad Rutschbahnen Rutschen Schweiz Beste Röhrenrutschen Locarno Lido
Bild: Lido Locarno

Die vier Rutschen sind das ganze Jahr über zugänglich und bieten von der Trichterrutsche über die «Black Hole» (93 Meter) bis zur «White Hole» (102 Meter) jede Menge Abwechslung. Richtig Mutige wagen sich auf die Looping-Rutsche, wo du bis zu 60 km/h schnell durch die Röhre donnerst (Mindestgewicht 45kg, Maximalgewicht 100kg).

Hallenbad Rutschbahnen Rutschen Schweiz Beste Röhrenrutschen Locarno Lido
Bild: Lido Locarno

Näfels GL

Die vermutlich neuste Rutsche in dieser Liste findest du in der Lintharena in Näfels. Im Dezember 2021 wurde die 100 Meter lange Röhrenrutsche eröffnet. Vor dem Start kannst du zwischen drei verschiedenen Themenwelten auswählen.

Rutschbahnen Hallenbad Rutschen Schweiz beste Rutschbahnen Lintharena Näfels
Bild: lintharena ag

Bei «Jungle», «Ocean» oder «Space« werden entsprechende LED-Effekte und Video-Einblendungen gezeigt. Rutschen kannst du die «Magic Tube» mit oder ohne Reifen.

Rutschbahnen Hallenbad Rutschen Schweiz beste Rutschbahnen Lintharena Näfels
Bild: lintharena ag

Uster ZH

Das Hallenbad Uster verfügt als eines der wenigen inder Schweiz über ein Olympiabecken (50 Meter). Wir sind aber nicht deswegen hier.

Hallenbad mit Rutschbahnen Rauszeit Rutschen Schweiz Uster
Bild: Stadt Uster

Denn neben den beiden Schwimmbecken (je 25 Meter) und dem grossen Kinderplanschbereich lädt hier auch eine Rutschbahn ein. 55 Meter ist diese lang und endet direkt neben dem offenen Whirlpool.

Hallenbad mit Rutschbahnen Rauszeit Rutschen Schweiz Uster
Bild: Stadt Uster

Wallisellen ZH

In Wallisellen lockt die Water World im Winter mit drei Rutschbahnen. Die Anlage ist nach Locarno zweitgrösste hier in der Auswahl und kommt den grossen Wasserparks mit Kinderplanschbecken, Nichtschwimmerbecken, Sprungbrettern (1 und 3 Meter) und Warmwassersprudelbecken auch einigermassen nah.

Hallenbad Wallisellen Water World Rutschbahnen Rauszeit
Die Rutschbahnen der Water World Wallisellen.Bild: Sportanlagen AG Wallisellen

Die Rutschbahnen bestehen aus der 83 Meter langen Röhrenrutschbahn «Stromschnelle» und dem Wasser-Turbo (52 Meter), wo du hängend startest. Für den 95 Meter langen «Digital-Jet» musst du dir einen Schwimmreifen (für eine oder zwei Personen) schnappen.

Hallenbad Wallisellen Water World Rutschbahnen Rauszeit
Hier starten die drei Rutschbahnen. Die Bahn rechts ist mit Schwimmreifen, die anderen beide ohne.Bild: Sportanlagen AG Wallisellen

Wettingen AG

Gar nicht mal so weit weg von Wallisellen wartet mit dem Tägi Wettingen ein nächstes Hallenbad mit Röhrenrutsche.

Hallenbad mit Rutschbahnen Rauszeit Rutschen Schweiz Wettingen Tägi
Bild: Tägi Wettingen

Über 100 Meter ist die Rutschbahn lang. Dazu kommen ein Nichtschwimmerbecken, ein Sprungturm (1 und 3 Meter) und ein Kinderplanschbecken mit diversen Wasserspielmöglichkeiten.

Winterthur ZH

Fast zum Abschluss begeben wir uns in die grösste Stadt in diesem Listicle: Winterthur. Im Hallenbad Freibad Geiselweid gibt's ein 50-Meter-Schwimmbecken, ein Familienbecken, den Sprungturm und die Rutschbahn.

Hallenbad mit Rutschbahnen Rauszeit Rutschen Schweiz Winterthur Geiselwald
Bild: Sportamt Winterthur

Beim Sprungturm kannst du deinen Mut bis zu einer Höhe von 5 Metern beweisen. Diese «Geisi»-Rutsche sorgt mit ihren knapp über 50 Metern für rasante Abfahrten.

Zuchwil SO

In Zuchwil hat das Sportzentrum Planschbecken, Nichtschwimmer-, Schwimmerbecken, WellnessPool und Rutschbahn im Angebot.

Rutschbahn Hallenbad Rutschen Rauszeit Sportzentrum Zuchwil Schweiz
Die neue Rutschbahn in Zuchwil ist deutlich länger als ihre Vorgängerin.Bild: Sportzentrum Zuchwil

Die Rutschbahn ist hier zwar nur 47 Meter lang. Aber sie bietet zwei Extras. Zum einen die da und dort bekannten Fake-Elements. Speziell sind zum anderen insbesondere die Touch-Points. Während dem Rutschen musst du dabei acht Punkt berühren – ob du alle erwischt hast, siehst du im Ziel auf der Anzeige.

Hallenbad Rutschbahn Rutschen Röhrenrutschbahn Sportzentrum Zuchwil
Hier wird dir angezeigt, wie viele Punkte du unterwegs erwischt hast.Bild: Sportzentrum Zuchwil

Bonus: St.Moritz GR

Zum Abschluss geht die Reise nach St.Moritz. Wir haben das hier als Bonus drin, weil das Hallenbad gerade renoviert wird und voraussichtlich im Mai 2026 wieder öffnet.

Rutschbahnen Hallenbad Rutschen Schweiz beste Rutschbahnen St.Moritz Ovaverva
Bild: Ovaverva/Henry Schulz

Drei Wasserrutschen (Racer, Magic Tube und Turbo) stehen hier bereit. Wobei die Racer eine Wettrennen-Rutschbahn mit drei Bahnen ist, auf welcher du dich direkt mit deinen Freundinnen und Freunden messen kannst. Die Magic Tube bewältigst du mit einem Reifen und die Turbo-Bahn geht steil los.

Reto Fehr

Man muss die Schweiz verdammt gut kennen, wenn man sie besser kennen will als Reto Fehr. Mit seiner Tour dur d'Schwiiz radelte er 2015 alle damals 2324 Gemeinden ab. Entstanden ist daraus das preisgekrönte Buch Tour dur d'Schwiiz. Als einer von wenigen besuchte er somit schon jede Gemeinde der Schweiz. In der Folge absolvierte Reto die Ausbildung zum Wanderleiter des Schweizer Bergführerverbandes SBV und ist in seiner Freizeit meist in der Natur unterwegs, wozu er dich auf seinem Instagram-Account immer mal wieder mitnimmt. Als Mitglied des Rätsel-Kollektivs geoblog.ch lässt er die User zudem mehrmals wöchentlich die Schweiz in Bildern entdecken.

