Diese Rutsche mit einem Trichter gibt's bei unserem Punkt 5. Bild: Lido Locarno

Rauszeit

Diese Hallenbäder überraschen mit einer mindestens 50 Meter lange Rutsche

Die kalte Jahreszeit ist ideal für einen Hallenbadbesuch. «Nur» ein Schwimmbecken reicht dabei vielen nicht mehr aus, aber immer in die grossen Wasserparks kann auch niemand. Darum kommen hier elf ideale Optionen.

Reto Fehr Folge mir

Mehr «Schweiz»

Alpamare, Bernaqua, Aquabasilea und wie sie alle heissen: Die grossen Wasserparks der Schweiz locken mit vielen Rutschbahnen. Doch es gibt auch kleinere Hallenbäder, die zumindest eine Rutschbahn von mindestens 50 Metern bieten. Ideal, wenn die Kinder entweder noch zu klein sind für das grosse Rutschen-Angebot oder du eine billigere (und vielleicht näher liegendere) Alternative suchst.

Altdorf UR

Das Schwimmbad Altdorf in Uri bietet im Sommer im Aussenbereich (und auch drinnen) einiges. Während der kalten Jahreszeit bleibt immerhin die Rutschbahn für Hallenbad-Gäste zugänglich.

Bild: Schwimmbad Altdorf

82 Meter lang ist diese und bietet einiges an Rutschspass auch für etwas grössere Kinder. Am Freitag, Samstag und Sonntag wir das Kinderplansch- und Lernschwimmbecken auf 33 Grad beheizt – das grenzt fast an Badewannenfeeling.

Bild: Schwimmbad Altdorf

Chur GR

Noch drei Meter länger ist die Rutschbahn im Hallenbad Chur (im Sommer vom Freibad aus auch zugänglich). Auf der 85 Meter langen Fahrt wird auch die Zeit gemessen und im Ziel direkt angezeigt.

Bild: Yvonne Bollhalder

Kleinere Kinder werden an der innen farbig beleuchteten Röhrenrutschbahn auch an den Bildern von Meeresbewohnern ihre Freude haben, welche in einigen Kurven auftauchen. Weitere Attraktionen für Kinder: Sprungturm (1, 3 und 5 Meter), Lernschwimmbecken und Kinderplanschbecken. Das Hallenbad hat auch einen kleinen Aussenbereich mit diversen Massagedrüsen und Sprudelanlagen.

Bild: Alicedas Neves

Was für Ausflugstipps willst du? Schreib mir auf Instagram oder auf reto.fehr@watson.ch, was du an dieser Stelle gerne einmal lesen möchtest. Wöchentlich präsentieren wir bei «Rauszeit» Ausflugstipps in der Schweiz. Das Spektrum ist fast endlos. Gerne möchte ich auch wissen, was für ein Thema dich interessieren würde. Darum:, was du an dieser Stelle gerne einmal lesen möchtest.

Davos GR

Eine ähnlich lange Rutschbahn findest du im Wellness- und Erlebnisbad eau-là-là in Davos. «Black hole» heisst dieser 80 Meter lange Spass – und du ahnst es: Ziemlich dunkel da drin. Garantiert aber auch jede Menge Spass.

Hier geht es rein in die Black-Hole-Rutschbahn. Bild: Reto Fehr

Neben Sprunganlage und Planschbecken für grössere und kleinere Kinder gibt es auch hier einen Aussenbereich mit 33 bis 34 Grad warmem Wasser und einigen Sprudel- und Massagestationen.

Und so sieht es aus, wenn ich unten aus der Röhre donnere. Bild: Reto Fehr

Lust auf ein Quiz? Rauszeit Du kennst dich in den Bergen aus? Dann beweis es im Quiz

Grindelwald BE

Wir bleiben in einem Tourismusort in den Bergen mit grosszügigem Hallenbad. Es geht nach Grindelwald. Ins Sportzentrum. Das Schwimmbecken ist zwar nur 17 Meter lang, daneben gibt es einen Nichtschwimmerpool und ein kleineres Kinderbassin.

Bild: Sportzentrum Grindelwald AG

Für die Action sorgt das 1-Meter-Sprungbrett und insbesondere die Rutschbahn. 70 Meter lang ist diese und begleitet dich auf der rasanten Fahrt in der Röhre mit Lichteffekten.

Bild: Sportzentrum Grindelwald AG

Locarno TI

Wir wechseln ins Tessin und mit dem Lido Locarno zu einer Anlage, die eigentlich nicht mehr als «Hallenbad» bezeichnet werden kann, sondern bereits als kleineres Erlebnisbad.

Bild: Lido Locarno

Die vier Rutschen sind das ganze Jahr über zugänglich und bieten von der Trichterrutsche über die «Black Hole» (93 Meter) bis zur «White Hole» (102 Meter) jede Menge Abwechslung. Richtig Mutige wagen sich auf die Looping-Rutsche, wo du bis zu 60 km/h schnell durch die Röhre donnerst (Mindestgewicht 45kg, Maximalgewicht 100kg).

Bild: Lido Locarno

Näfels GL

Die vermutlich neuste Rutsche in dieser Liste findest du in der Lintharena in Näfels. Im Dezember 2021 wurde die 100 Meter lange Röhrenrutsche eröffnet. Vor dem Start kannst du zwischen drei verschiedenen Themenwelten auswählen.

Bild: lintharena ag

Bei «Jungle», «Ocean» oder «Space« werden entsprechende LED-Effekte und Video-Einblendungen gezeigt. Rutschen kannst du die «Magic Tube» mit oder ohne Reifen.

Bild: lintharena ag

Uster ZH

Das Hallenbad Uster verfügt als eines der wenigen inder Schweiz über ein Olympiabecken (50 Meter). Wir sind aber nicht deswegen hier.

Bild: Stadt Uster

Denn neben den beiden Schwimmbecken (je 25 Meter) und dem grossen Kinderplanschbereich lädt hier auch eine Rutschbahn ein. 55 Meter ist diese lang und endet direkt neben dem offenen Whirlpool.

Bild: Stadt Uster

Hast du Weihnachten schon verplant? Rauszeit Weihnachten im Hotel? Hier gibt's 9 spezielle Erlebnisse

Wallisellen ZH

In Wallisellen lockt die Water World im Winter mit drei Rutschbahnen. Die Anlage ist nach Locarno zweitgrösste hier in der Auswahl und kommt den grossen Wasserparks mit Kinderplanschbecken, Nichtschwimmerbecken, Sprungbrettern (1 und 3 Meter) und Warmwassersprudelbecken auch einigermassen nah.

Die Rutschbahnen der Water World Wallisellen. Bild: Sportanlagen AG Wallisellen

Die Rutschbahnen bestehen aus der 83 Meter langen Röhrenrutschbahn «Stromschnelle» und dem Wasser-Turbo (52 Meter), wo du hängend startest. Für den 95 Meter langen «Digital-Jet» musst du dir einen Schwimmreifen (für eine oder zwei Personen) schnappen.

Hier starten die drei Rutschbahnen. Die Bahn rechts ist mit Schwimmreifen, die anderen beide ohne. Bild: Sportanlagen AG Wallisellen

Wettingen AG

Gar nicht mal so weit weg von Wallisellen wartet mit dem Tägi Wettingen ein nächstes Hallenbad mit Röhrenrutsche.

Bild: Tägi Wettingen

Über 100 Meter ist die Rutschbahn lang. Dazu kommen ein Nichtschwimmerbecken, ein Sprungturm (1 und 3 Meter) und ein Kinderplanschbecken mit diversen Wasserspielmöglichkeiten.

Auch mal einen Besuch wert: Rauszeit Das sind gemäss der Uno die besten Tourismusdörfer der Schweiz

Winterthur ZH

Fast zum Abschluss begeben wir uns in die grösste Stadt in diesem Listicle: Winterthur. Im Hallenbad Freibad Geiselweid gibt's ein 50-Meter-Schwimmbecken, ein Familienbecken, den Sprungturm und die Rutschbahn.

Bild: Sportamt Winterthur

Beim Sprungturm kannst du deinen Mut bis zu einer Höhe von 5 Metern beweisen. Diese «Geisi»-Rutsche sorgt mit ihren knapp über 50 Metern für rasante Abfahrten.

Zuchwil SO

In Zuchwil hat das Sportzentrum Planschbecken, Nichtschwimmer-, Schwimmerbecken, WellnessPool und Rutschbahn im Angebot.

Die neue Rutschbahn in Zuchwil ist deutlich länger als ihre Vorgängerin. Bild: Sportzentrum Zuchwil

Die Rutschbahn ist hier zwar nur 47 Meter lang. Aber sie bietet zwei Extras. Zum einen die da und dort bekannten Fake-Elements. Speziell sind zum anderen insbesondere die Touch-Points. Während dem Rutschen musst du dabei acht Punkt berühren – ob du alle erwischt hast, siehst du im Ziel auf der Anzeige.

Hier wird dir angezeigt, wie viele Punkte du unterwegs erwischt hast. Bild: Sportzentrum Zuchwil

Bonus: St.Moritz GR

Zum Abschluss geht die Reise nach St.Moritz. Wir haben das hier als Bonus drin, weil das Hallenbad gerade renoviert wird und voraussichtlich im Mai 2026 wieder öffnet.

Bild: Ovaverva/Henry Schulz

Drei Wasserrutschen (Racer, Magic Tube und Turbo) stehen hier bereit. Wobei die Racer eine Wettrennen-Rutschbahn mit drei Bahnen ist, auf welcher du dich direkt mit deinen Freundinnen und Freunden messen kannst. Die Magic Tube bewältigst du mit einem Reifen und die Turbo-Bahn geht steil los.