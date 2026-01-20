«Regelbasierte Unordnung»: Cassis äussert sich zur Weltlage unter Trump

Aussenminister Ignazio Cassis hat sich in einem Interview mit der NZZ zur Weltordnung unter Einfluss von US-Präsident Donald Trump geäussert.

«Wir müssen anerkennen, dass wir nicht mehr in einer regelbasierten Ordnung leben, sondern in einer regelbasierten Unordnung», sagte Bundesrat Cassis zur Zeitung.

«Die USA sind gerade Gestalter der Welt, und wir sind alle davon betroffen, die Schweiz etwa mit Blick auf Zölle.» Ignazio Cassis

Aussenminister Ignazio Cassis. Bild: keystone

Der Sitz der Schweiz im Uno-Sicherheitsrat sowie der Vorsitz über die OSZE seien Beweis dafür, dass man noch für eine regelbasierte Ordnung kämpfe. Er verfolge die Entwicklungen rund um Grönland mit Besorgnis und hoffe, dass die laufenden Gespräche fruchten werden. Sollte es zu einer amerikanischen Intervention in Grönland kommen und infolgedessen zu einem Ende der Nato, wäre das «zweifellos eine Zäsur», so Cassis weiter.

«Rechtsstaatlichkeit und Völkerrecht – für uns sakrosankte Prinzipien – werden zunehmend infrage gestellt. Das ist ein Schock für Europa, aber eine Realität.» Ignazio Cassis

Zur Neutralität sagt der Aussenminister, der Bundesrat halte sie so für richtig. Er wolle sie weder verschärfen noch lockern.

(rbu) mit Material der sda