Berlin darf keine Panzermunition aus der Schweiz weitergeben

Deutschland darf Schweizer Panzermunition nicht an Ukraine weitergeben

Deutschland darf in der Schweiz hergestellte Munition für den Luftabwehrpanzer Gepard definitiv nicht an die Ukraine weitergeben.

Der Schweizer Bundesrat will Deutschland kein grünes Licht für den Export von Panzermunition geben. Dies teilt das Departement von Wirtschaftsminister Guy Parmelin am Donnerstag mit. Der SVP-Magistrat begründet dies mit dem Neutralitätsrecht.

In einer Mitteilung heisst es dazu: «Aufgrund des neutralitätsrechtlichen Gleichbehandlungsgebots kann die Schweiz einer Anfrage um Weitergabe von Kriegsmaterial mit Schweizer Ursprung an die Ukraine nicht zustimmen, solange diese in einen internationalen bewaffneten Konflikt verwickelt ist. Zudem schliessen auch die Bewilligungskriterien des Schweizer Kriegsmaterialgesetzes die Lieferung von Kriegsmaterial an Länder aus, die in einen internationalen bewaffneten Konflikt verwickelt sind.»

Update folgt.