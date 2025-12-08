wechselnd bewölkt12°
DE | FR
burger
Schweiz
Bundesrat

US-Angriffe auf Drogenboote: Bundesrat nennt Einsätze völkerrechtswidrig

Cassis bezeichnet US-Angriffe in der Karibik als völkerrechtswidrig

08.12.2025, 15:3208.12.2025, 15:45

Der Bundesrat erachtet die Angriffe der US-Marine auf angebliche Drogenboote in der Karibik als völkerrechtswidrig. Das machte der Schweizer Aussenminister Ignazio Cassis in der Fragestunde des Nationalrats vom Montag deutlich.

Auf eine entsprechende Frage des Zürcher SP-Nationalrats Fabian Molina sagte Bundesrat Cassis zuerst, der Bundesrat rufe alle Akteure dazu auf, dem organisierten Verbrechen durch internationale Kooperation entgegenzutreten.

Die Landesregierung betone die Einhaltung des Völkerrechts, insbesondere der Uno-Charta und Menschenrechten wie das Recht auf Leben. Die Schweiz biete ihre guten Dienste für eine friedliche Lösung an.

Auf die Nachfrage von Molina, ob der Bundesrat nun diese Angriffe verurteile oder nicht, sagte Cassis dann: «Indem der Bundesrat sagt, dass diese völkerrechtswidrigen Eingriffe stattgefunden haben, ist das bereits eine Verurteilung der Angriffe.»

Fast 90 Tote bei Angriffen

Die US-Streitkräfte greifen seit wenigen Monaten immer wieder angeblich mit Drogen beladene Boote in der Karibik und im Pazifik an, jeweils ohne konkrete Beweise als Rechtfertigung für die Angriffe vorzulegen. Dabei wurden Zählungen von US-Medien zufolge inzwischen fast 90 Menschen getötet.

Die US-Regierung bezeichnet die Opfer durchweg als Drogenschmuggler und «Terroristen». Die aussergerichtlichen Tötungen sorgen für viel Kritik. Aus Sicht von UN-Menschenrechtsexperten verstösst die US-Regierung damit gegen das Völkerrecht. (sda)

Mehr zum Thema:

Analyse
Ist Pete Hegseth ein Kriegsverbrecher?
DANKE FÜR DIE ♥
Würdest du gerne watson und unseren Journalismus unterstützen? Mehr erfahren
(Du wirst umgeleitet, um die Zahlung abzuschliessen.)
5 CHF
15 CHF
25 CHF
Anderer
Oder unterstütze uns per Banküberweisung.
Themen
Jacht mit einer Tonne Drogen läuft vor Australien auf Grund
1 / 7
Jacht mit einer Tonne Drogen läuft vor Australien auf Grund
Viel Stoff zogen die australischen Behörden aus dem Wasser.
quelle: epa / queensland police handout
Auf Facebook teilenAuf X teilen
US-Angriff auf Schmugglerboot vor Venezuela
Video: watson
Das könnte dich auch noch interessieren:
Du hast uns was zu sagen?
Hast du einen relevanten Input oder hast du einen Fehler entdeckt? Du kannst uns dein Anliegen gerne via Formular übermitteln.
3 Kommentare
Zum Login
user avatar
Dein Kommentar
YouTube Link
0 / 600
Hier gehts zu den Kommentarregeln.
3
Appenzellerbahn entgleist in Altstätten SG – nur Kiesbett verhindert Absturz
Zwischen Gais AR und Altstätten SG ist am Sonntagabend ein Zug der Appenzeller Bahnen entgleist. Verletzt wurde niemand, eine Person wurde aber zur Überwachung in ein Spital gebracht.
Die rund 20 Reisenden konnten den Wagen selbständig verlassen, wie aus einer Mitteilung der Appenzeller Bahnen hervorging. Verletzt wurde niemand, eine Person wurde aber aufgrund eines Schocks zur Überwachung ins Spital gebracht.
Zur Story