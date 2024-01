Chinas Nummer zwei ist am Montag in Bern – und Selenskyj auch?

Der chinesische Ministerpräsident Li Qiang trifft am Montag in Bern Bundespräsidentin Viola Amherd. Während des offiziellen Besuches finden Gespräche zwischen den Delegationen Chinas und der Schweiz statt.

Li Qiang ist nach Präsident Xi Jinping Chinas zweitwichtigster Politiker. Bild: keystone

Li Qiang wird auf dem Landgut Lohn bei Bern mit militärischen Ehren empfangen. Der chinesische Ministerpräsident nimmt auch am diesjährigen Weltwirtschaftsforum (WEF) in Davos GR teil.

Die Schweiz und die Volksrepublik China unterhalten seit 1950 bilaterale Beziehungen, die laut dem Aussendepartement (EDA) «gut und divers» sind. Seit 2010 ist China der wichtigste Handelspartner der Schweiz in Asien und der drittwichtigste Handelspartner überhaupt hinter der EU und den USA.

Im März 2021 hatte der Bundesrat eine China-Strategie verabschiedet, um die Einheitlichkeit (Kohärenz) der Schweizer Politik gegenüber China zu stärken. Sie legt die Ziele und Massnahmen der Schweizer China-Politik für die Jahre 2021 bis 2024 fest und definiert diese laut EDA entlang den aussenpolitischen Schwerpunkten Frieden und Menschenrechte, Wohlstand, Nachhaltigkeit und Digitalisierung.

Spekulationen um Selenskyj-Besuch

Auch der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj soll demnächst Bern besuchen. Zumindest zirkulieren in verschiedenen Medien entsprechende Gerüchte.

Das Aussendepartement äusserte sich bisher nicht dazu. Bundesratssprecher André Simonazzi sagte am Mittwoch am Rande einer Medienkonferenz lediglich, es werde zu gegebener Zeit informiert. Auch Selenskyj nimmt am WEF teil. (sda)