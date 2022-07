Nuvaxovid enthält laut Angaben des Schweizerischen Heilmittelinstituts Swissmedic einen nicht infektiösen Bestandteil der Oberfläche des Sars-CoV-2-Virus. Wenn der Körper damit in Kontakt komme, löse das eine schützende Immunreaktion aus. (saw/sda)

Der Impfstoff Nuvaxovid ist in der Schweiz seit dem 12. April 2022 für Personen ab 18 Jahren zur Grundimmunisierung zugelassen. Er wird wie mRNA-Impfstoffe in zwei Dosen mit einem Intervall von vier Wochen verabreicht. Novavax ist für Personen vorgesehen, welche sich nicht mit einem mRNA-Impfstoff impfen lassen können oder wollen.

Die Anmeldung ist ab Dienstag um 9 Uhr auf dem Online-Portal vacme möglich. Wie viele Personen sich mit Novavax impfen wollen, ist schwierig zu beantworten. In Deutschland etwa waren es deutlich weniger als bei den mRNA-Impfstoffen.

Der Impfstoff ist ab dieser Woche erhältlich, wie die Zürcher Gesundheitsdirektion am Montag auf Twitter schrieb. Novavax bietet Personen ab 18 Jahren eine Alternative zu den bisherigen mRNA-Impfstoffen von Moderna und Pfizer/Biontech.

Ab Dienstag kann man sich in Zürich mit dem Impfstoff Novavax impfen lassen.

Ab Dienstag kann man sich in Zürich mit dem Impfstoff Novavax impfen lassen. Bild: keystone

9 Koch-Typen, die du besser nicht in deinem Freundeskreis hast, wenn du gerne isst

Jetzt wird in Zürich auch der Protein-Impfstoff Novavax verimpft

Oder unterstütze uns per Banküberweisung

Hier hilft Ex-Rennfahrer Räikkönen einem im Auto eingesperrten Hund in Italien

Männer vertragen mehr als Frauen, zwei Bier am Tag sind ok? Falsch, völlig falsch!

«Nachts kam die Panikattacke»: Ein Lehrer erzählt, warum er seinen Job an den Nagel hängte

EU kündigt weitere 500 Mio. Euro für Waffen an + H&M zieht sich aus Russland zurück

Diese preisgekrönte Autorin analysiert messerscharf, was im Krieg mit Putin falsch läuft

Tausende fliehen in Europa vor Flammen ++ Bodensee-Schifffahrt muss Kurse einstellen

Diese 10 Schluchtenwanderungen verschlagen dir den Atem (und kühlen dich ab)

Die Hitzewelle hat die Schweiz im Griff, die Badis sind voll. Aber es gibt auch Alternativen, um Abkühlung zu erlangen. Wir stellen 10 unbekannte Schluchtenwanderungen vor.

Das Quecksilber stieg in den letzten Tagen schon über 30 Grad und wird dies auch am Wochenende und in der nächsten Woche tun. Keine Frage: Wir brauchen Abkühlung.