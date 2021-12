So viel Geld haben wir gespart, weil wir im letzten Jahr kaum reisen konnten

Verändert hat sich auch, wohin wir verreist sind. Die Bevölkerung hat sich Bundesrat Ueli Maurers Ratschlag «Machen Sie Ferien in der Schweiz !» zu Herzen genommen und erstmals mehr als die Hälfte aller mehrtägigen Reisen in der Schweiz verbracht. In den Jahren zuvor führten etwa zwei von drei Reisen ins Ausland.

Deutlich weniger Flugreisen, mehr Ferien in der Schweiz und kaum mehr Geschäftsreisen: So hat die Schweizer Wohnbevölkerung im Pandemie-Jahr 2020 Ferien gemacht.

«Impfen, what else»: Corona-Kampagne in Deutschland Viralhit – Schweizer Firmen blocken

Mann beim Holzen im Emmental tödlich verunfallt

Ein 59-jähriger Mann ist am Dienstagvormittag beim Holzen im Emmental ums Leben gekommen. Er erlag noch auf der Unfallstelle in Dürrenroth BE seinen schweren Verletzungen, wie die Kantonspolizei Bern am Mittwoch mitteilte.