Daten und Quellen

Die Daten stammen vom Flughafen Zürich . Passagierzahlen darf der Flughafen nicht herausgeben, auch die Fluggesellschaften selbst halten sich da zurück, da dies ein Wettbewerbsnachteil sein könnte.Analysiert wurden deshalb die angeflogenen Destinationen ab mindestens 10 Flugbewegungen für die Zeit vom 1. Juli bis 13. September in den Jahren 2019 und 2021 mit der jeweiligen Anzahl Flugbewegungen (An- und Abflüge der Destination). Berücksichtigt wurden ausschliesslich Linien- und Charterflüge (keine Privatjets, etc). Über Auslastungen lässt sich aus diesen Daten nichts ablesen.