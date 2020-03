Schweiz

«Der Wind hat gedreht» – wie Bund und Kantone auf den Lockdown hinarbeiten

Der Bundesrat trifft sich heute zu einer weiteren Krisensitzung. Erwartet wird, dass Lockdown-Massnahmen für die Schweiz beschlossen werden. watson beantwortet die wichtigsten Fragen dazu.

Über das Wochenende stieg in der Schweiz die Zahl der infizierten Coronavirus-Patientinnen und -Patienten massiv an. Der Druck auf den Bundesrat steigt von Stunde zu Stunde, auch hierzulande den Lockdown zu beschliessen.

watson beantwortet die wichtigsten Fragen zum Lockdown und zeigt auf, was in den letzten Stunden passiert ist.

Was heisst Lockdown?

Für den Lockdown gibt es keine genaue Definition. Im aktuellen Zusammenhang meint man damit das Lahmlegen des gesellschaftlichen Zusammenlebens. Wie das aussieht, zeigten in den vergangenen Tage mehrere Kantone mit eigenen kantonalen Notstands-Dekreten.

Dazu zählen (Stand Montagmittag) die Kantone Tessin, Basel-Landschaft, Neuenburg, Jura und Genf. Dort wurden unter anderem Restaurants, Hotels, Kinos und Sportzentren geschlossen. Einige Kantone haben bereits die öffentliche Verwaltung heruntergefahren. Offen bleiben einzig:

Lebensmittelgeschäfte

Tankstellen

Apotheken

BAG-Direktor Daniel Koch vermutete letzte Woche bereits, dass andere Kantone ähnliche Massnahmen wie das Tessin ergreifen werden. Ob diese nun schweizweit kommen, ist unklar. Am Nachmittag wird eine Pressekonferenz des Bundesrates erwartet.

Warum braucht es den Lockdown?

Video: youtube/DrAagAag

Adriano Aguzzi, der Direktor des Instituts für Neuropathologie am Unispital Zürich, zeigte am Wochenende in einem Video, warum es wichtig ist, dass nun alle zuhause bleiben. Er wendet sich mit einem eindrücklichen Appell an die Schweizer Bevölkerung. Mit italienischem Akzent beginnt er:

«Ich möchte Ihnen erklären, warum Sie in den nächsten Tagen unbedingt zuhause bleiben müssen und den Kontakt mit anderen Menschen meiden sollen.»

Aguzzi erklärt zuerst, wie sich das Virus exponentiell verbreitet. Nach jedem zweiten Tag verdoppelt sich die Anzahl am Coronavirus Erkrankter. Man möge einwenden, dass die 2200 Erkrankten in der Schweiz nicht viel seien, das Problem sei aber, dass das Virus sich wie ein Lauffeuer verbreite. In wenigen Tagen werde man tausende neue Fälle haben.

Was bringt der Lockdown?

Die Idee hinter dem Lockdown ist es, das gesellschaftliche Leben so drastisch herunterzufahren, dass die Zahl der Neuansteckungen massiv gesenkt wird.

Die «Washington Post» veröffentlichte am Wochenende eine Story, in der sie mit animierten Grafiken aufzeigt, wie die Ausbreitung einer Epidemie gebremst wird, wenn ein Grossteil der Bevölkerung nicht mehr so einfach in den Kontakt mit infizierten Personen kommt. Ziel sei es, die «Kurve abzuflachen» («flatten the curve»), um Spitäler nicht zu überlasten.

Video: extern / rest/Washington Post

Warum dauert es so lange, bis der Bund den Lockdown erklärt?

Bild: KEYSTONE

Das Epidemiengesetz schreibt vor, dass der Bundesrat bei einer besonderen Lage Massnahmen beschliesst, nachdem er die Kantone angehört hat.

Dieser Prozess dauert mehrere Stunden. Am Sonntagabend traf sich der Bundesrat zu einer Krisensitzung. watson erfuhr, dass dabei neue Massnahmen erarbeitet und den Kantonen zur Stellungnahme verschickt wurden. Dieser Prozess läuft aktuell, koordiniert wird er durch die Gesundheitsdirektorenkonferenz. Die Gesundheitsminister der Kantone haben wenige Stunden Zeit, sich zu äussern.

Danach überarbeitet der Bundesrat die Massnahmen und beschliesst sie. Eine Pressekonferenz wird am Nachmittag erwartet.

Wieso kam der Lockdown nicht schon vergangene Woche?

Unklar ist, ob das komplette Lahmlegen des gesellschaftlichen Alltags letzte Woche schon geprüft wurde.

Eine involvierte Person innerhalb der Gesundheitsdirektorenkonferenz sagt, dass der «Wind übers Wochenende» gedreht habe. Er berichtet, dass der «Kantönligeist» nun «definitiv weg» sei. Nach dem Wochenende sei vielen Regierungsräten klar geworden, dass Wirtschaftsinteressen oder regionale Interessen nun zurückstecken müssten.

