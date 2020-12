Schweiz

Coronavirus

Corona: Welche Kantone die Massnahmen bereits verschärft haben



Welche Kantone ihre Massnahmen verschärft haben – und welche bald folgen dürften



Weihnachten naht und die Fallzahlen sinken zu wenig – beunruhigend, findet Inneminister Alain Berset. Aus diesem Grund setzt der Gesamtbundesrat am Freitag diversen Kantonen ein Ultimatum: Entweder sie verschärfen ihre Massnahmen oder der Bundesrat tut es.

Bild: keystone

Dass die Zahlen ohne eine Verhaltensänderung der Bevölkerung kaum sinken dürfen, zeigt ein Blick auf den von der ETH geschätzten R-Wert in den einzelnen Kantonen. Er zeigt, wie viele andere Personen ein Infizierter ansteckt. Liegt der R-Wert über 1, verbreitet sich das Virus exponentiell. Liegt der Wert unter 0,8, nimmt die Fallzahl entscheidend ab. Das war am 27. November nur gerade in sechs Kantonen der Fall.



Per Videochat forderten Berset und Bundespräsidentin Simonetta Sommaruga am Samstag diverse Kantone direkt auf, strengere Massnahmen einzuführen. Gemäss diverser Quellen soll es sich dabei um die Kantone Aargau, Basel-Landschaft, St.Gallen, Solothurn, Tessin und Thurgau handeln.

Eine Übersicht.

Hinweis Eine erste Version diese Artikels wurde bereits am Montag, 7. Dezember veröffentlicht. Wir haben die Angaben aktualisiert und präsentieren ihn erneut.

In diesen Kantonen stehen Verschärfungen noch aus:



Die Kantonsregierung des Kantons Baselland berät am Dienstag über weitergehende Massnahmen. Während sich der Kanton Baselstadt seit zwei Wochen in einem Mini-Lockdown befindet, hatte der Kanton Baselland seine Massnahmen nicht verschärft. Dies könnte sich nun ändern.

berät am Dienstag über weitergehende Massnahmen. Während sich der Kanton Baselstadt seit zwei Wochen in einem Mini-Lockdown befindet, hatte der Kanton Baselland seine Massnahmen nicht verschärft. Dies könnte sich nun ändern. Der Kanton Solothurn wird seine Massnahmen am Dienstag kommunizieren, wie die zuständige Regierungsrätin Susanne Schaffner gegenüber dem Tagesanzeigers sagt. Die Massnahmen seien bereits letzte Woche vom Regierungsrat beschlossen worden.



wird seine Massnahmen am Dienstag kommunizieren, wie die zuständige Regierungsrätin Susanne Schaffner gegenüber dem Tagesanzeigers sagt. Die Massnahmen seien bereits letzte Woche vom Regierungsrat beschlossen worden. Im Kanton St.Gallen wird gemäss des St. Galler Gesundheitsdepartements heute Dienstag über allfällige Massnahmen diskutiert. Informiert wird die Öffentlichkeit am Mittwoch um 14 Uhr.

wird gemäss des St. Galler Gesundheitsdepartements heute Dienstag über allfällige Massnahmen diskutiert. Informiert wird die Öffentlichkeit am Mittwoch um 14 Uhr. Der Regierungsrat des Kantons Zürich wird am Mittwoch über neue Massnahmen beratschlagen und diese spätestens am Donnerstag bekanntgeben.



wird am Mittwoch über neue Massnahmen beratschlagen und diese spätestens am Donnerstag bekanntgeben. Bereits am Montag ist der Gesundheitdirektor des Kantons Aargau, Jean-Pierre Gallati (SVP), vor die Medien getreten. Er verkündete noch keine neuen Massnahmen. Der Kanton prüfe aber zur Epidemiebekämpfung «in permanenter Absprache mit anderen Kantonen und dem Bundesrat weitere Massnahmen.» Am Mittwoch ist die nächste reguläre Regierungsratssitzung.



Ihre Massnahmen bereits verschärft haben folgende Kantone:

Kanton Tessin

Wie Regierungspräsident Norman Gobbi am Montagnachmittag informierte, müssen Bars bereits um 19 Uhr geschlossen werden. Restaurants dürfen bis um 22 Uhr offen bleiben. Die kürzeren Öffnungszeiten sollen die Kontakte in der Vorweihnachtszeit reduzieren.

Bild: keystone

Kanton Genf

Während sich die Diskussion in anderen Kantonen vor allem um eine Verschärfung der Massnahmen dreht, werden diese im Kanton Genf gelockert. Wie Gesundheitsminister Mauro Poggia am Montag ankündigte, seien die Fallzahlen genug gesunken, um die Restaurants am Donnerstag wieder zu öffnen.

Kanton Thurgau

Der Thurgauer Regierungsrat verschärft aufgrund der weiterhin hohen Covid-19-Fälle und Hospitalisationen die Corona-Massnahmen: Dabei wird die Sperrstunde auf 22 Uhr vorverlegt und es gilt neu eine Pflicht für Homeoffice. An Veranstaltungen dürfen nur noch zehn statt wie bisher 50 Personen teilnehmen. Ausnahmen soll es für kirchliche Veranstaltungen wie Gottesdienste oder Trauerfeiern, aber auch für politische Versammlungen geben.

Weiter werden sportliche und kulturelle Aktivitäten im nicht-professionellen Bereich auf zehn Personen beschränkt. Zudem wird bei Treffen die Zwei-Haushalte-Regel eingeführt. Die Regeln treten am Mittwoch in Kraft und werden voraussichtlich bis zum 23. Dezember gelten.

Kanton Schaffhausen

Angesichts der steigenden Fallzahlen führte der Kanton Schaffhausen bereits am vergangenen Freitag massive Verschärfungen ein: Fitnesszentren, Turnhallen, Museen und Erotikbetriebe bleiben seit Sonntag geschlossen, Veranstaltungen mit über 15 Personen sind verboten und an privaten Treffen dürfen maximal zehn Personen aus zwei Haushalten teilnehmen. Die Massnahmen gelten voraussichtlich bis am 22. Dezember.

Bereits heute Dienstag will der Bundesrat eine Bilanz über das Vorgehen der Kantons ziehen und am Freitag neue Massnahmen für die ganze Schweiz oder für einzelne Kantone treffen, wie Berset letzen Freitag weiter sagte. (saw/sda)



