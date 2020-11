Schweiz

Coronavirus

Corona-Schnelltest: Diese Apotheken-Liste zeigt dir, wo es sie gibt



Bild: keystone

An diesen Orten gibt es Corona-Schnelltests (es werden täglich mehr)

Die Corona-Schnelltests sind seit rund einem Monat in der Schweiz zugelassen. Doch wo werden sie angeboten? Eine Übersicht.



Seit dem 2. November sind die Corona-Schnelltests (Antigen-Tests) bei uns zugelassen. Für den Test entnimmt eine Fachperson einen Nasen-Rachen-Abstrich. Innert 15 bis 30 Minuten liegt ein Resultat vor.

Die Schnelltests werden in Testzentren, in Spitälern sowie bei Ärzten angeboten – und auch in Apotheken. Der Apothekenverband pharmaSuisse hat sich zum Ziel gesetzt, in jeder dritten Apotheke die Tests anzubieten. Die untenstehende Übersicht zeigt, wo du die Schnelltests in Apotheken machen kannst. Für Spitäler und Ärzte gibt es auf Anfrage bei den nationalen Verbänden keine solche nationale Übersicht.



Wir beschränken uns darum auf die Apotheken. Aktuell sind die Schnelltests schweizweit in 108 Apotheken erhältlich (Stand: 26.11., 14:00 Uhr). Wo genau, siehst du auf der Übersichtskarte, die laufend aktualisiert wird:

Achtung: Bei einigen Apotheken braucht es einen Termin. Informiere dich im Vorfeld auf der Website oder rufe an. Andere Apotheken bieten die Corona-Schnelltests ohne Anmeldung an.

Das Angebot werde laufend ausgebaut, so «pharmaSuisse»-Mediensprecherin Stephanie Balliana zu watson: «Es kommen täglich ein paar Apotheken mehr dazu.»

Damit die Apotheken Schnelltests anbieten können, brauchen sie eine Zulassung. Die Richtlinien dafür sind von Kanton zu Kanton unterschiedlich geregelt: «Kurz gesagt: Das Schutzkonzept muss passen», erklärt Balliana. «Im Detail haben die Kantone aber unterschiedliche Anforderungen.» Am Ende entscheidet jede Apotheke selbst, ob sie Schnelltests anbieten möchte oder die Kapazität und Räumlichkeiten dafür bieten kann.

Erst zeitverzögert auf der Karte



Auf die Schnelltest-Karte kommen die teilnehmenden Karten nicht umgehend: «Teilweise wollen die Betriebe erst die Arbeitsabläufe durchgespielt haben, bevor wir sie aufnehmen. Denn sobald sie im Apothekenfinder drin sind, erhalten sie auch vermehrt Telefonanrufe zum Thema», führt Balliana aus.

Im Kanton Zürich beispielsweise sind aktuell 43 Apotheken zu finden (Stand 26.11., 14:00 Uhr), die Schnelltests anbieten. Zwölf davon in der Stadt Zürich. Einige werden im Kanton noch dazukommen, allerdings wohl nicht mehr allzu viele. Anders sieht es im Kanton Aargau aus, wie Balliana ergänzt: «Da wird es in den nächsten Tagen einen deutlichen Zuwachs der Schnelltest-Möglichkeiten geben.»

