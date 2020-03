Schweiz

ÖV in Zeiten von Corona: So leergefegt sahen heute Bahnhöfe und Züge aus



Heute Montag ist das Angebot im öffentlichen Verkehr erneut reduziert worden. Die SBB haben Ausfälle und Teilausfälle im Fernverkehr und im grenzüberschreitenden Regionalverkehr angekündigt.

Ausfallen oder teilweise entfallen werden IC- und Interregio-Züge, wie die SBB vergangene Woche mitteilten. Ganz gestrichen wird der IC4 Zürich-Schaffhausen. Die IC2-Züge zwischen Zürich und Lugano werden teilweise ausfallen.

bild: einfachretour.com

Die SBB empfiehlt Reisenden, in der Zeit des Übergangs vor einer Fahrt mit öffentlichen Verkehrsmitteln einen Blick in den Online-Fahrplan. Dieser sei sei in der Umstellungszeit jeweils spätestens um 20 Uhr für den Folgetag aktualisiert.

Dass ich mal eine solche Durchsage machen muss, hätte ich auch nicht für möglich gehalten. #CoronaInfoCH #COVID19 #SBBConnect



👇🏼 Mehr Infos hier 👇🏼https://t.co/6hGOUbx1kk pic.twitter.com/2B00CIM8F4 — Einfach Retour (@EinfachRetour) March 20, 2020

«Grösster Fahrplanwechsel»

SBB-Chef Andreas Meyer sprach vom «grössten Fahrplanwechsel in der Geschichte». Die Nachfrage sei um bis zu 80 Prozent zurückgegangen. Auf der Strecke zwischen Zürich und Bern sei es vorgekommen, dass ein Fahrgast einen Wagen für sich allein gehabt habe. Die SBB gehen zudem davon aus, dass die Personalressourcen zurückgehen werden.

Die SBB haben in Krisensituationen die Rolle des Systemführers auf der Schiene. Im Ortsverkehr obliegt diese Aufgabe Postauto. (ohe/sda)

