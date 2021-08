Schweiz

Coronavirus

Coronavirus: Berset fordert Wirtschaft zur Mithilfe beim Impfen auf



Bild: keystone

Berset appelliert an die Wirtschaft: «Helft mit, uns beim Impfen voranzubringen»

Gesundheitsminister Alain Berset ruft die Schweizer Wirtschaft zu einem grösseren Engagement in der laufenden Impfkampagne gegen das Coronavirus auf. Da sei noch viel Luft nach oben, sagte Berset in einem Interview mit dem «SonntagsBlick».

Die Unternehmen, Sportclubs, Fitnesscenters und Kulturorganisationen, die so stark unter der Corona-Pandemie gelitten hätten, sollten ein Interesse daran haben, dass möglichst viele Personen sich impfen liessen.

Es gebe gewisse Branchen, die jetzt gegen ein Zertifikat kämpften. «Investiert diese Energie, um uns beim Impfen voranzubringen», rief Berset den Unternehmen und Organisationen zu. Die Wirtschaft könne überzeugen und aufklären, um Impfangebote bekannt zu machen.

Ferner könnten Unternehmen Angebote schaffen, so etwa dass sich Mitarbeitende in den Betrieben impfen lassen könnten. Und sie könnten dafür sorgen, dass laufende Tests dazu beitrügen, die Pandemie besser kontrollieren zu können.

Berset bedauerte, dass die Impfquote in der Schweiz tiefer sei als in den umliegenden Ländern. Die Quote sei deutlich zu gering angesichts der hochansteckenden Delta-Variante. Das sei nicht gut. Die Schweiz habe einen Weg ohne Impfpflicht gewählt und auf Informationen basiere. Eine neue Kampagne starte nächste Woche.

Die epidemiologische Lage in der Schweiz könnte besser sein, sagte der Gesundheitsminister weiter. Ob es im Herbst gut gehen werde, lasse sich aus heutiger Warte nicht sagen. Tatsache sei, dass Bund und Kantone am gleichen Strick ziehen müssten. Das sei sein Appell. (sda)

DANKE FÜR DIE ♥ Würdest du gerne watson und Journalismus unterstützen? Mehr erfahren (Du wirst umgeleitet um die Zahlung abzuschliessen) 5 CHF 15 CHF 25 CHF Anderer Oder unterstütze uns per Banküberweisung

24 Kinder, die Anweisungen ihrer Eltern zu wörtlich nehmen 1 / 26 24 Kinder, die Anweisungen ihrer Eltern zu wörtlich nehmen Vanessa und Aya konfrontieren sich mit Klischees über Volleyballerinnen und Fussballerinnen Das könnte dich auch noch interessieren:

Abonniere unseren Newsletter