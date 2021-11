Kann ein zu früher Booster-Shot schaden? 13 Fragen rund um die Auffrischimpfung

In der Schweiz wird die Auffrischimpfung in der Regel mit dem gleichen mRNA-Impfstoff (Moderna oder Biontech/Pfizer) vorgenommen. Das heisst, Impfwillige erhalten denselben Impfstoff wie bei den ersten beiden Dosen. So lautet auch die Empfehlung des BAG. Eine Kreuzimpfung lehnt das BAG allerdings nicht ab.

«Keine Frage, die dritte Impfung hat Israel gerettet», sagt Gabriel Barbash, Professor für Epidemiologie. Über vier Millionen von rund neun Millionen Einwohnern haben sich in Israel bereits zum dritten Mal impfen lassen. Jede Person ab zwölf Jahren darf sich in Israel eine dritte Dosis verabreichen lassen.

Zudem nimmt die Wahrscheinlichkeit, trotz Impfung an Corona zu erkranken zu, je länger die Grundimmunisierung zurückliegt. Beide Studie belegen jedoch, dass Personen, welche die Boosterimpfung erhalten haben, seltener an Corona erkranken als jene mit nur zwei Dosen.

Noch in diesem Jahr könnte die Drittimpfung für Jüngere empfohlen werden, sagt Christoph Berger, Präsident der eidgenössischen Impfkommission. «Wir werden die Booster-Impfung für Jüngere öffnen, sobald alle über 65-Jährigen, die das wollen, eine dritte Impfung bekommen konnten», so Berger.

Der Mann, der am vergangenen Donnerstag in Walzenhausen seine Lebenspartnerin bedroht und dabei geschossen haben soll, ist am Dienstag in Herisau verhaftet worden. Dies teilte die Ausserrhoder Kantonspolizei mit. Die genauen Umstände der Tat werden noch abgeklärt.