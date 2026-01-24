wechselnd bewölkt-1°
Brand in Crans-Montana: Jacques Moretti aus U-Haft entlassen

The owners of the bar in Crans-Montana, where the deadly fire happened on New Year&#039;s Day, Jacques and Jessica Moretti from France, center, arrive with their lawyers Patrick Michod and Nicola Meie ...
Jacques Moretti soll das Gefängnis verlassen haben.Bild: keystone

Jacques Moretti soll auf freiem Fuss sein

Gemäss Medienberichten hat der Betreiber des «Le Constellation» in Crans-Montana das Gefängnis bereits verlassen. Dies, nachdem eine Kaution von 200'000 Franken bezahlt worden war.
24.01.2026, 08:5624.01.2026, 08:56

Jacques Moretti ist aus der Haft entlassen worden, berichtet der französische Sender BFMTV. Demnach soll Moretti am Samstag freigelassen worden sein. Die Westschweizer Zeitung 24 Heures hingegen berichtet, dass er schon am Freitag aus der Haft entlassen worden ist. Genaues Datum und Uhrzeit seien aufgrund von Sicherheitsaspekten nicht genannt worden.

Zuvor war bekannt geworden, dass die Kaution von 200'000 Franken bezahlt worden war. Von wem, bleibt bisher unklar. Ein Gericht hatte daraufhin die Freilassung angeordnet, was für Kritik sorgte. Auch Italiens Ministerpräsidentin Giorgia Meloni äusserte öffentlich ihren Unmut.

Moretti sollen Auflagen auferlegt worden sein, um eine Flucht zu verhindern. Demnach darf er die Schweiz nicht verlassen. Ausserdem musste er seine Ausweispapiere aushändigen. Zudem muss sich der Beschuldigte regelmässig bei der Polizei melden.

Beim Brand in der Neujahrsnacht in der Bar Le Constellation in Crans-Montana VS sind 40 Menschen gestorben. 116 weitere wurden teils schwer verletzt. Das Feuer war mutmasslich durch eine Wunderkerze an einer Champagnerflasche ausgelöst worden, die den Schallschutz an der Decke in Brand gesetzt hatte. Gegen die Morettis läuft ein Verfahren wegen fahrlässiger Tötung, fahrlässiger Körperverletzung und fahrlässigem Verursachen einer Feuersbrunst. (vro)

Mehr zum Brand in Crans-Montana:

Jacques Moretti kann aus Untersuchungshaft entlassen werden – Opferanwalt protestiert
Der nationale Trauertag für die Opfer von Crans-Montana
1 / 11
Der nationale Trauertag für die Opfer von Crans-Montana

Am 9. Januar 2026 fand der nationale Gedenkanlass und Trauertag für die Opfer der Brandkatastrophe in Crans-Montana.
quelle: keystone / jean-christophe bott
Jugendliche Augenzeugin der Tragödie in Crans-Montana hält am Trauertag emotionale Rede
Ungleichbehandlung der Morettis, Frauen spenden Haare: Das gibt es Neues zu Crans-Montana
Vor Gericht werden Jacques und Jessica Moretti unterschiedlich behandelt: Während er in Untersuchungshaft musste, bleibt sie auf freiem Fuss. Parallel sorgt ein aktueller Trend in den sozialen Medien dafür, dass junge Frauen ihre Haare für die Brandopfer von Crans-Montana spenden. Zudem zeigt sich, dass das Ausbildungsniveau der Brandschutzinspektoren je nach Kanton stark variiert. Eine kurze Zusammenfassung der wichtigsten Punkte:
