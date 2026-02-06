freundlich
DE | FR
burger
Schweiz
Crans-Montana

«Ich brauchte Unterstützung»: Mathias Reynard erzählt über Crans-Montana

Mathias Reynard a eu besoin de soutien psychologique à la suite du drame de Crans-Montana.
Mathias Reynard sprach mit Blick ausführlich über die Brandkatastrophe von Crans-Montana.Image: Keystone / watson

«Ich brauchte Unterstützung»: Mathias Reynard erzählt

Mathias Reynard hat sich Blick anvertraut und berichtet in einem langen Interview über die ersten Stunden nach der Brandkatastrophe in der Bar «Le Constellation». Er gibt zu, dass er psychologische Hilfe in Anspruch genommen hat, um den Schock zu verkraften. Die wichtigsten Zitate.
Cet article est également disponible en français. Lisez-le maintenant!
06.02.2026, 18:1506.02.2026, 18:15

Der Präsident der Walliser Regierung sprach mit Blick, mehr als einen Monat nach dem schrecklichen Unglück, das den Ferienort Crans-Montana heimgesucht hatte, 41 Menschen das Leben kostete und 115 Verletzte forderte.

Bei der Gedenkfeier am 9. Januar in Martigny hatte Mathias Reynard mit seiner tiefgründigen und treffenden Rede, getragen von der feierlichen Stille einer geschockten Nation, das ganze Land tief bewegt.

Unser Kommentar:

Das sind die Bilder vom nationalen Trauertag zu Crans-Montana

Seitdem setzen sich er und seine Regierung mit ganzer Kraft dafür ein, den Opfern dieser Tragödie beizustehen. Sie haben gerade zehn Millionen Franken für eine unabhängige Stiftung freigegeben, die die von der Katastrophe betroffenen Angehörigen unterstützen soll.

Die ersten Momente nach der Tragödie?
Mathias Reynard: «Ich bin nicht aufgewacht, weil ich nicht schlafen gegangen bin.»

Waren Angehörige von der Tragödie betroffen?
«Ich habe telefoniert und Nachrichten geschrieben und fieberhaft auf die Antworten gewartet. (...) Ich brauchte Unterstützung, sonst hätte ich Mühe gehabt weiterzumachen. (...) Und ich denke, es ist wichtig, das zu sagen: Es ist keine Schande und kein Tabu, sich Unterstützung zu holen.»

Nach dem Brand sei es nicht einfach gewesen, die Familien zu treffen. Für Reynard «war es der schrecklichste Moment», da niemand eine Antwort hatte.

Für Blick erinnert er sich an seine Worte am nationalen Trauertag
«Ich habe versucht, das zu schreiben, was mir tief im Inneren lag. Und auch, um der Jugend ein wenig Hoffnung zu geben.»

A mourning ornament is seen on a Federal ushers cloak as Swiss Federal President Guy Parmelin, left, speaks to Mathias Reynard, State Councillor and president of the Council of State of the Canton of ...
Mathias Reynard (in der Mitte) zusammen mit Bundespräsident Parmelin (links) und Aussenminister Cassis am nationalen Trauertag für Crans-Montana. Bild: keystone

Und die Medien in all dem?
Die Aggressivität gegenüber den Einsatzkräften und der Druck auf die Familien sind nicht akzeptabel. «Aber», so Reynard, «die überwältigende Mehrheit der Journalistinnen und Journalisten hat mit Respekt, Würde und Zurückhaltung berichtet.»

Die Schwächen der Untersuchung

Reynard kann nichts sagen, betont aber: «Die Gewaltenteilung ist in unserem Land sehr stark. Sie ist ein grundlegendes und konstituierendes Prinzip der Demokratien.» (...) «Wenn die Regierung anfangen würde, sich in die Untersuchung einzumischen und ihre Meinung zur Justiz abzugeben, wäre das ein schwerwiegender Fehler».

Nach Crans-Monana

«In unserem Land sollte man ausgehen und Spass haben können, ohne sich in Gefahr zu bringen. Was passiert ist, ist unerträglich.» (...) «Es muss eine wichtige Arbeit geleistet werden, damit man niemals vergisst.» (...) «Wir arbeiten an der Gründung einer Stiftung zur Unterstützung der Opfer und ihrer Angehörigen.»

(svp/fwa)

Mehr zum Thema:
DANKE FÜR DIE ♥
Würdest du gerne watson und unseren Journalismus unterstützen? Mehr erfahren
(Du wirst umgeleitet, um die Zahlung abzuschliessen.)
5 CHF
15 CHF
25 CHF
Anderer
Oder unterstütze uns per Banküberweisung.
Themen
Der nationale Trauertag für die Opfer von Crans-Montana
1 / 11
Der nationale Trauertag für die Opfer von Crans-Montana

Am 9. Januar 2026 fand der nationale Gedenkanlass und Trauertag für die Opfer der Brandkatastrophe in Crans-Montana.
quelle: keystone / jean-christophe bott
Auf Facebook teilenAuf X teilen
Das sagte der Walliser Staatspräsident Mathias Reynard am nationalen Trauertag
Video: watson
Das könnte dich auch noch interessieren:
Du hast uns was zu sagen?
Hast du einen relevanten Input oder hast du einen Fehler entdeckt? Du kannst uns dein Anliegen gerne via Formular übermitteln.
0 Kommentare
Zum Login
user avatar
Dein Kommentar
YouTube Link
0 / 600
Hier gehts zu den Kommentarregeln.
Vater von Crans-Montana-Opfer stellt Gesuch gegen Staatsanwältinnen
Im Strafverfahren um die Brandkatastrophe von Crans-Montana hat eine Zivilpartei ein Ausstandsgesuch gegen alle fünf beteiligten Staatsanwältinnen eingereicht. Das berichtet RTS. Das Gesuch soll von einem Anwalt eingereicht worden sein, der den Vater eines Todesopfers vertritt.
Zur Story