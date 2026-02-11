Neue Fotos aus der Bar «Le Constellation» zeigen Ausmass der Zerstörung
Der französische TV-Sender BFMTV hat erste Fotos aus dem Inneren der Bar «Le Constellation» veröffentlicht, die das Ausmass der Zerstörung nach dem Brand in der Silvesternacht 2025/2026 zeigen.
Die Bilder wurden am 2. Januar aufgenommen, einen Tag nach der Katastrophe in Crans-Montana.
Crans-Montana: les images du bar Le Constellation après l'incendie (document BFMTV) pic.twitter.com/Mfxykjin54— BFM (@BFMTV) February 11, 2026
Die Aufnahmen zeigen verbrannte oder stark verrusste Sofas und Tische im Untergeschoss des Lokals. Teilweise sind Möbel umgestürzt – nach Ausbruch des Feuers kam es zu einem Gedränge.
Auf einem weiteren im Keller aufgenommenen Foto ist links die Bar zu sehen. Rechts soll sich die Treppe befinden, die ins Erdgeschoss führt. Das Treppenhaus besteht aus Holz – einem brennbaren Material, das für Notausgänge verboten ist, wie BFMTV berichtet.
Die Decke, an der Akustikschaumstoff zur Schalldämpfung befestigt war, ist komplett ausgebrannt.
Ein weiteres Foto, das dem Sender BFMTV zur Verfügung gestellt wurde, zeigt den Riegel einer Servicetür, die in der Brandnacht verriegelt war. Mehrere Zeugen gaben an, dass dieser Riegel normalerweise nicht verschlossen war. Jacques und Jessica Moretti erklärten vor Gericht, sie hätten ihre Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter angewiesen, den Riegel nicht zu schliessen.
Warum die Tür trotzdem verschlossen war, ist Gegenstand der aktuellen Ermittlungen. Jacques Moretti und sein «Ziehsohn» Jean Marc erklärten den Ermittlern gegenüber, dass ein Koch aus einem anderen Restaurant Eiswürfel gebracht und die Tür verschlossen habe. Der Franzose weist die Anschuldigungen jedoch entschieden zurück.
Beim Brand im «Le Constellation» kamen 41 Menschen ums Leben. 115 Menschen wurden verletzt. (hkl)
- Crans-Montana: Brandopfer aus Uniklinik Aachen in die Schweiz verlegt
- Walliser Hilfe reicht nicht aus: Bund will Solidaritätsbeitrag für Opfer von Crans-Montana
- «Ich lebe nicht mehr, ich überlebe»: Brandopfer von Crans-Montana meldet sich
- Crans-Montana: Staatsanwaltschaft hört früheren Sicherheitsverantwortlichen an