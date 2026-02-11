trüb und nass11°
Crans-Montana

Crans-Montana: Neue Fotos zeigen Bar «Le Constellation» nach dem Brand

Neue Fotos aus der Bar «Le Constellation» zeigen Ausmass der Zerstörung

11.02.2026, 16:1311.02.2026, 16:13

Der französische TV-Sender BFMTV hat erste Fotos aus dem Inneren der Bar «Le Constellation» veröffentlicht, die das Ausmass der Zerstörung nach dem Brand in der Silvesternacht 2025/2026 zeigen.

Die Bilder wurden am 2. Januar aufgenommen, einen Tag nach der Katastrophe in Crans-Montana.

Die Aufnahmen zeigen verbrannte oder stark verrusste Sofas und Tische im Untergeschoss des Lokals. Teilweise sind Möbel umgestürzt – nach Ausbruch des Feuers kam es zu einem Gedränge.

Bar Le Constellation in Crans-Montana nach Brand
Teilweise sind Möbel umgestürzt.screenshot bfmtv

Auf einem weiteren im Keller aufgenommenen Foto ist links die Bar zu sehen. Rechts soll sich die Treppe befinden, die ins Erdgeschoss führt. Das Treppenhaus besteht aus Holz – einem brennbaren Material, das für Notausgänge verboten ist, wie BFMTV berichtet.

Bar Le Constellation in Crans-Montana nach Brand
Viele der Möbel sind verbrannt oder stark verrusst.screenshot bfmtv

Die Decke, an der Akustikschaumstoff zur Schalldämpfung befestigt war, ist komplett ausgebrannt.

Bar Le Constellation in Crans-Montana nach Brand
Die Decke ist komplett ausgebrannt.screenshot bfmtv

Ein weiteres Foto, das dem Sender BFMTV zur Verfügung gestellt wurde, zeigt den Riegel einer Servicetür, die in der Brandnacht verriegelt war. Mehrere Zeugen gaben an, dass dieser Riegel normalerweise nicht verschlossen war. Jacques und Jessica Moretti erklärten vor Gericht, sie hätten ihre Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter angewiesen, den Riegel nicht zu schliessen.

Bar Le Constellation in Crans-Montana nach Brand
Die Servicetür war in der Nacht der Katastrophe verriegelt.screenshot bfmtv

Warum die Tür trotzdem verschlossen war, ist Gegenstand der aktuellen Ermittlungen. Jacques Moretti und sein «Ziehsohn» Jean Marc erklärten den Ermittlern gegenüber, dass ein Koch aus einem anderen Restaurant Eiswürfel gebracht und die Tür verschlossen habe. Der Franzose weist die Anschuldigungen jedoch entschieden zurück.

Mehr dazu hier:

Er wurde von den Morettis beschuldigt – jetzt bricht der Koch sein Schweigen

Beim Brand im «Le Constellation» kamen 41 Menschen ums Leben. 115 Menschen wurden verletzt. (hkl)

Mehr zu Crans-Montana:

Ehepaar Moretti spricht mit Mutter von zwei Brandopfern
