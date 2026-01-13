Nebel-2°
Crans-Montana: Charlie Hebdo legt mit zweiter Karikatur nach

Crans-Montana: Charlie Hebdo reagiert auf Klage und legt mit Karikatur nach

13.01.2026, 08:0913.01.2026, 08:09

Nachdem im Wallis aufgrund einer Karikatur von Charlie Hebdo über das Drama von Crans-Montana Strafanzeige erstattet wurde, legt der Autor der Zeichnung nach. Am Montag veröffentlichte die Satirezeitung eine neue Karikatur als Antwort auf die Kontroverse.

Darauf sind zwei Armbrustschützen zu sehen, die die Redaktion der Wochenzeitung dezimieren, begleitet von dem Satz: «Darf man mit den Schweizern blasphemieren?»

Zuvor veröffentlichte Charlie Hebdo eine Karikatur mit verbrannten Skifahrern. Die Zeichnung löste in der Schweiz eine Welle der Empörung aus.

Eine Autorin und ein Anwalt reichen daraufhin eine Strafanzeige bei der Walliser Justiz ein. Für sie fällt die Karikatur unter Artikel 135 des Strafgesetzbuches. Diese ahndet die Verbreitung gewalttätiger Inhalte, die die Menschenwürde verletzt.

Weitere News zu Crans-Montana:

Jacques Moretti sitzt in Haft – das sind die Bedingungen für seine Freilassung
Themen
Der nationale Trauertag für die Opfer von Crans-Montana
1 / 11
Der nationale Trauertag für die Opfer von Crans-Montana

Am 9. Januar 2026 fand der nationale Gedenkanlass und Trauertag für die Opfer der Brandkatastrophe in Crans-Montana.
quelle: keystone / jean-christophe bott
Jugendliche Augenzeugin der Tragödie in Crans-Montana hält am Trauertag emotionale Rede
Video: watson
