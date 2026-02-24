Das Video zeigt den exakten Moment, in dem die Decke Feuer fängt. screenshot / corriere della sera

Neues Video aus «Le Constellation» aufgetaucht: Hier fängt die Decke Feuer



Ein bisher unbekanntes Video aus der Unglücksbar von Crans-Montana soll am Montag von der Staatsanwaltschaft des Kantons Wallis geprüft worden sein. Dieses zeigt den Moment, in dem die Decke in der Bar Feuer fängt.



Das neue Video, das den Beginn des Neujahrsdramas in Crans-Montana zeigt, bei dem 41 Menschen ums Leben kamen und über hundert verletzt wurden, wurde von der italienischen Tageszeitung Corriere della Sera veröffentlicht. Das Video soll am Montag, dem 23. Februar, von der Staatsanwaltschaft des Kantons Wallis geprüft worden sein.

Auf dem Video sieht man eine Kellnerin mit einem Helm, die Champagnerflaschen hält, auf denen jeweils eine brennende Feuerwerkskerze steckt. Sie sitzt auf den Schultern eines Kollegen. Bei der Kellnerin handelt es sich sehr wahrscheinlich um die 24-jährige Französin Cyane Panine, die bei dem Unglück ebenfalls ums Leben kam. Während sie die Flaschen in die Höhe hält, ist auf den Bildern gut zu sehen, wie eines der leichtentzündlichen Deckenelemente Feuer fängt.

Das Feuer breitete sich in der Folge rasch aus und verursachte eine Katastrophe, bei der 41 mehrheitlich junge Bar-Besucher verstarben. 115 wurden teils schwer verletzt und sind auch heute noch wegen der Brandwunden in Behandlungen.

Die Ermittlungen zum Unglück, den Verantwortlichkeiten und auch zum Ausbruch des Feuers laufen aktuell. Zur verhängnisvollen Aktion mit den Flaschen und den Wunderkerzen gibt es verschiedene Darstellungen. Laut dem Besitzerpaar der Bar war die Aktion eine Idee der Angestellten. Das wurde von diesen und Angehörigen, insbesondere der Familie der verstorbenen Kellnerin Cyane, energisch dementiert. Diese gaben zudem an, dass das Personal nie eine Sicherheitschulung erhalten habe.

Es ist nicht bekannt, wer die neuen Bilder der italienischen Zeitung zugespielt hat. Vonseiten der Walliser Behörden gibt es derzeit keine Stellungnahme dazu.

(dag/con)