40 Prozent der Haushaltshilfen in der Schweiz arbeiten schwarz

Ein grosser Teil der Haushaltshilfen der Schweiz arbeitet offenbar schwarz. Bild: Shutterstock

Nur 60 Prozent der Haushaltshilfen in der Schweiz arbeiten legal

Laut einer Umfrage von Homegate arbeiten in jedem achten Haushalt Haushaltshilfen. Fast 40 Prozent davon arbeiten schwarz.

Putzen, Kinder betreuen oder älteren Personen helfen:

In der Schweiz arbeitet in jedem achten Haushalt eine Haushaltshilfe, was rund 500'000 Haushalte mit einer Haushaltshilfe ergibt. Dies zeigt eine Umfrage von Homegate, wie «20 Minuten» schreibt.

Das Bundesamt für Statistik erfasste im Jahr 2023 jedoch lediglich 104'000 Reinigungskräfte in Privathaushalten, Büros und Hotels. Die Zahlen deuten darauf hin, dass 40 Prozent aller Haushalte ihre Haushaltshilfe nicht offiziell angemeldet und versichert haben.

Wie Natalie Imboden von der Gewerkschaft Unia gegenüber «20 Minuten» sagt, seien die 40 Prozent sogar eher tief geschätzt. Andere Marktteilnehmer würden teils von 80 Prozent sprechen.

Das schreibt das Gesetz vor Wer in der Schweiz eine Haushaltshilfe hat, muss ab dem ersten Arbeitseinsatz Sozialversicherungsbeiträge wie AHV abrechnen. Dies gilt für Angestellte ab 25 Jahren und ab einem Einkommen von 750 Franken pro Jahr. Die Arbeitgebenden müssen für die Haushaltshilfen auch eine Unfallversicherung abschliessen.

Das ETH-Spin-off «Quitt» analysierte 10'000 korrekt angemeldete Haushaltshilfen sowie deren Lohnentwicklung. Der Bruttolohn von Haushaltshilfen betrug 2024 im Schnitt 31.98 Franken pro Stunde. Dies ist deutlich mehr als der Mindestlohn, der je nach Kanton zwischen 19.90 und 24.05 Franken liegt.

Aus dem Bericht von «Quitt» geht zudem hervor, dass je nach Kanton grosse Lohnunterschiede bestehen. Am Schluss der Tabelle liegt der Kanton Jura mit 26.37 Franken pro Stunde. In der Westschweiz und im Tessin seien die Löhne generell tiefer als in der Deutschschweiz, heisst es. Auf Platz 1 liegt der Kanton Nidwalden mit 34 Franken pro Stunde.

Die vom ETH-Spin-off untersuchten Haushaltshilfen seien zu 97 Prozent Frauen, heisst es im Bericht weiter. Den grössten Anteil machen laut «Quitt» Haushaltshilfen aus der Schweiz aus, danach folgen Personen aus Portugal. Insgesamt waren wurden in der Studie 122 Nationalitäten festestellt. (nib)