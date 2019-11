Zur Methodik

Wir haben die Ticketpreise in der Woche vom 21. Oktober 2019 auf den Webseiten der Skigebiete recherchiert. Berücksichtigt wurden jeweils die zusammenhängenden Skigebiete, also wo eine Tageskarte für das gesamte Gebiet gelöst werden kann. Skipässe für Teilgebiete sind nicht Teil dieser Erhebung.



Die Angaben beziehen sich (falls vorhanden) auf die Preise im Online-Shop, oftmals sind sie an den Tageskassen nochmals teurer.