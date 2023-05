Stau am Gotthard: Die Auffahrt zum Strassentunnel wird an Auffahrt oft verlangsamt. Bild: keystone

Stau an Auffahrt: So lange waren die Blechlawinen in diesem Jahrtausend

Das Auffahrtswochenende steht vor der Türe und damit für viele die Chance auf ein paar sonnige Tage im Süden. Aber wir kennen es: Die Autos dürften sich an den Nadelöhren stauen. So lange musste man in den letzten Jahren am Gotthard warten.

Das Auffahrtswochenende und die doch eher regnerischen letzten Tage auf der Alpennordseite haben wohl bei vielen die Sehnsucht nach Sonne geweckt. Das Tessin (oder auch Italien) locken. Doch wer mit dem Auto anreisen will, der muss über die Alpen und die Haupttransitachse durch den Gotthard ist an verlängerten Wochenenden meist verstopft.

Los geht es meist schon am Mittwochnachmittag oder spätestens am Abend. Wobei die Staulänge an beiden Tagen oft relativ gleich war. So verteilte sich das Verkehrstaufkommen in den letzten Jahren:

Verlauf des Hinreiseverkehrs (2015 bis 2022): Bild: TCS

Verlauf des Rückreiseverkehrs (2015 bis 2022): Bild: tcs

Doch es könnte auch Entlastung geben. Denn im Gegensatz zu den Osterfeiertagen besteht an Auffahrt jeweils die Möglichkeit, dass die Gotthard-Passstrasse bereits geöffnet ist. In diesem Jahr ist die Öffnung für den 17. Mai, 11 Uhr geplant. Allerdings kann sich dieser je nach Witterung noch verschieben. Mit geöffneten Alpenpässen wird normalerweise Druck von den Tunnelstrecken genommen. 2003 beispielsweise bildete sich am Nordportal nur ein maximal drei Kilometer langer Stau, bei der Rückreise am Südportal blieb richtiger Stau gar ganz aus.

Exakte Prognosen für dieses Jahr sind schwierig. Der TCS rechnet mit einer Verkehrssituation ähnlich wie im letzten Jahr. Das würde bedeuten: Richtung Süden rund 10 Kilometer Stau, auf der Rückreise bis zu 15 Kilometern bei einer Wartezeit von drei Stunden.

Einen Anhaltspunkt können die Daten der letzten Jahre geben. Wir haben sämtliche Staulängen am Gotthard in diesem Jahrtausend aus Zeitungsartikeln und Presseberichten aus der Schweizer Mediendatenbank SMD herausgesucht.

Auffallend dabei: Entscheidend sind jeweils auch die Wetteraussichten. Ist es im Norden schön (oder gar schöner als im Süden), sind die Blechlawinen meist etwas kürzer als bei garstigem Wetter auf der Alpennordseite. Und ein letzter mitentscheidender Punkt sind Ferienanfänge oder -enden in Deutschland oder den Niederlanden. 2016 fiel das Auffahrtswochenende mit dem Ferienende in den Niederlanden zusammen, was zu sehr viel Stau vor dem Südportal bei der Rückreise sorgte. Für dieses Jahr können wir da immerhin Entwarnung geben: Die Ferien in Holland waren am 7. Mai vorbei.