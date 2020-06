Schweiz

Die Welt in Karten

Coronavirus: In diesen Ländern kann im Ausgang wieder getanzt werden



bild: shutterstock

Die Welt in Karten

Diese Karte zeigt, in welchen Ländern die Clubs schon wieder geöffnet sind

Seit dem 22. Juni sind in der Schweiz die Clubs wieder offen. Viele andere europäische Länder lassen ihre Finger von der Wiedereröffnung des Nachtlebens – aus Angst vor steigenden Covid-Zahlen.

In Südkorea mussten die Clubs nach einer kurzen Phase wieder schliessen, nachdem ein einziger Mann bei einer Tour durch diverse Nachtclubs Dutzende Menschen mit dem Coronavirus angesteckt hatte.

Nach dem Fall des ersten Superspreaders in einem Zürcher Nachtclub steht die Partyszene auch hier kurz nach Wiedereröffnung in der Kritik. Gesundheitsdirektorin Natalie Rickli zeigte sich am Wochenende verärgert und drohte bereits mit der Schliessung der Partylokale.

>> Coronavirus: Alle News im Liveticker



Die Schweiz hat in Sachen Reopening ein Tempo vorgelegt, das in Europa kaum jemand mitgeht – vor allem nicht in Bezug auf das Nachtleben. Viele andere Länder lassen die Hände davon, Clubs jetzt schon wieder zu öffnen. Sie könnten zu reinen Hotspots für das Coronavirus werden. Womöglich darf da und dort erst im Herbst wieder in Clubs getanzt werden.

So wurden in vielen umliegenden Ländern Bars und Restaurants zwar ebenfalls geöffnet – meist herrscht Sitzplatzpflicht –, die Türen zu den Clubs bleiben aber zu, wie unsere Übersicht zeigt.

Rund um die Schweiz haben alle Länder strengere Auflagen an Clubs, was in den meisten Fällen bedeutet: Sie sind noch geschlossen. Anders sieht dies in Skandinavien aus, wo die Nachtschwärmer auch schon wieder auf ihre Kosten kommen – allerdings auch nur unter gewissen Auflagen.

In Österreich dagegen, das früher lockerte und allgemein seit Wochen mit tiefen Fallzahlen unterwegs ist, sind die Öffnungen von Klubs noch in weiter Ferne. Es laufen zwar Gespräche und Schutzkonzepte werden erstellt, doch bisher mussten die Tanzlokale geschlossen bleiben. Man hofft bei unserem östlichen Nachbarn jetzt auf eine Öffnung bis am 1. August, wie der Kurier berichtete. Mehr Infos soll es bis Ende Woche geben.

Daten und Quellen Die Angaben für die verschiedenen Länder stammen zum grössten Teil aus Medienberichten der entsprechenden Nationen.



Die Regelungen für Clubs sind dabei von Land zu Land unterschiedlich und können sich auch wieder ändern. Hast du einen Input zu einem Land, das noch nicht auf der Karte ist, dann maile doch bitte mit Quelle an reto.fehr@watson.ch



DANKE FÜR DIE ♥ Da du bis hierhin gescrollt hast, gehen wir davon aus, dass dir unser journalistisches Angebot gefällt. Wie du vielleicht weisst, haben wir uns kürzlich entschieden, bei watson keine Login-Pflicht einzuführen. Auch Bezahlschranken wird es bei uns keine geben. Wir möchten möglichst keine Hürden für den Zugang zu watson schaffen, weil wir glauben, es sollten sich in einer Demokratie alle jederzeit und einfach mit Informationen versorgen können. Falls du uns dennoch mit einem kleinen Betrag unterstützen willst, dann tu das doch hier. Würdest du gerne watson und Journalismus unterstützen? (Du wirst zu stripe.com umgeleitet um die Zahlung abzuschliessen) CHF 10.00 CHF 15.00 CHF 25.00 Oder unterstütze uns mit deinem Wunschbetrag per Banküberweisung. Nicht mehr anzeigen

22 interessante «Gerichte» aus den Lockdown-Küchen dieser Welt Hier wird virtuell geclubbt: eine Party-Alternative in Corona-Zeiten Das könnte dich auch noch interessieren:

Abonniere unseren Newsletter