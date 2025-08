Die Schweiz will eine eigene Chipfabrik bauen

Das neue Labor orientiert sich an ähnlichen Laboren, die bereits bestehen. So haben Finnland mit VTT Micronova und Belgien mit dem «Imec FabLab» ihre lokalen Halbleiterindustrien stark gefördert. Und zurzeit werden auch in Italien und den USA grosse Summen investiert. Italien steckt zwei Milliarden Euro in ein Werk von ST Microelectronics auf Sizilien, das insgesamt auf fünf Milliarden Euro zu stehen kommt. Und in den USA investiert der Chiphersteller Texas Instruments 60 Milliarden US-Dollar in den Ausbau seiner Produktionsstätten.

Russische Fluggesellschaft Aeroflot gehackt, über 50 Flüge gestrichen – das wissen wir

Proukrainische Hacker haben Russlands Staatsairline Aeroflot zum Stillstand gebracht – über 50 Flüge wurden gestrichen. Der erfolgreiche Angriff wirft ein schlechtes Licht auf die russische Cybersicherheit.



In Moskau sind am Montag nach einem Hackerangriff Dutzende Flüge ausgefallen. Die staatliche russische Fluggesellschaft Aeroflot sprach von über 50 gestrichenen Flügen am Flughafen Moskau-Scheremetjewo. Als Grund dafür gab sie zunächst lediglich eine Störung in ihren IT-Systemen an. Experten arbeiteten daran, die Arbeit der Server wiederherzustellen, um den planmässigen Flugverkehr wieder aufzunehmen.



Proukrainische Hacker teilten am Montag mit, sie hätten eine seit einem Jahr vorbereitete Operation gegen Aeroflot ausgeführt: «Wir verkünden den erfolgreichen Abschluss einer langfristigen und grossangelegten Operation, die zur vollständigen Zerstörung der internen IT-Infrastruktur von Aeroflot führte», erklärten die ukrainische Hackergruppe Silent Crow und die belarussische Gruppe Cyber Partisans in einer gemeinsamen Stellungnahme.



Die gesamte IT-Infrastruktur sei unter ihre Kontrolle gebracht, 7000 Server seien zerstört worden, behaupten die Hackergruppen auf Telegram.