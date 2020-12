Schweiz

Notrufe - Bundesrat trifft Vorkehrungen für längeren Stromausfall



Notrufnummern sollen auch bei längerem Stromausfall funktionieren – aber erst in 5 Jahren

Der Bundesrat will sicherstellen, dass auch bei einem längeren Stromausfall die Notrufnummern funktionieren. Er hat am Freitag entschieden, dass bis in etwa fünf Jahren eine stromausfallsichere Mobilfunkversorgung aufgebaut werden soll.

Eine gravierende Störung der Mobilfunkdienste habe erhebliche Auswirkungen auf die Bevölkerung, die Wirtschaft und die Behörden, teilte der Bundesrat mit.

Um diesem Risiko Rechnung zu tragen, will der Bundesrat, dass künftig selbst bei einem längeren Stromausfall in der Schweiz die Notrufdienste erreichbar bleiben. Die notwendigen Massnahmen sollen bis in etwa fünf Jahren umgesetzt sein. Die Kosten belaufen sich laut Bundesrat auf rund 500'000 Franken.

Diese zusätzlichen Sicherheiten kosten auch die Konsumentin und den Konsumenten etwas: Laut Schätzungen rund 40 Rappen pro Abonnement und Monat.

Darüber hinaus strebt der Bundesrat längerfristig die garantierte landesweite Versorgung mit mobilen Sprach- und Datendiensten auch in einer Stromversorgungskrise an. Die Kosten für diese zweite Massnahmen belaufen sich auf 40 bis 90 Millionen Franken, wie der Bundesrat weiter mitteilt.



